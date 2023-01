(Con video) Temporal de viento / Mediodía a las disparadas

Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Acostumbro a publicar fotos y textos del borde atlántico de Sauce Grande. Hoy temprano reflejé la mañana apacible con cielo cubierto de nubes. Pero hace un momento de repente se desató un verdadero vendaval o minitornado que no dio tiempo a nada y el paraíso se hizo infierno.

Tengo muchos años frente a este mar y no recuerdo haber vivido un momento tan tenso. y por momentos dramático. Una guardavida se acercó a alertarnos que se venía un viento «heavy» y apenas pudimos cerrar las dos sombrillas. Las ráfagas de viento con arena del suroeste impedían abrir los ojos, al tiempo que se volaban reposeras, bolsos, termos, sombrillas, carpas estructurales, ojotas. Estuve cerca de media hora tirado encima de las sombrillas y reposeras para evitar que se volaran, hasta que un pareja que se acercó de lejos como pudo y entre los tres logramos llevar los objetos hasta un lateral del parador cercano.

Allí esperé los refuerzos familiares que al rato llegaron y pudimos regresar a casa.

Hubiera querido capturar imágenes de lo que se vivió pero les aseguro que el horno no estaba para bollos.

Lo que comparto lo capturó un amigo y es momento que llegan en auxilio sobre el playón del estacionamiento de la calle Orense.

No se ve el mar porque era imposible filmar de frente a esa tormenta de arena que les aseguro, nunca olvidaré.

En Dorrego

En nuestra ciudad, las fuertes ráfagas provocaron la caída de árboles y el corte de energía eléctrica en algunos sectores, los cuales fueron restableciendo. (24-01-23).