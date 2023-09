(Con video) 28S: En nuestra ciudad, un grupo de mujeres también se manifestó para defender sus conquistas

Miles de mujeres, diversidades, activistas independientes y organizadas marcharon ayer jueves por la tarde desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en defensa del «aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas», «contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI)», bajo el grito «la libertad es nuestra».

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la movilización convocada a las 16 con réplicas en las provincias, se llevó a cabo a partir de un proceso asambleario llevado a cabo luego de los resultados de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto.

La marcha, en CABA, avanzó desde Plaza de Mayo en medio del canto «Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina», con un largo cartel con la consigna «28S, por el aborto por la ESI y por la vida, contra las derechas, el ajuste y el FMI» hasta llegar al Congreso, donde fue recibida con una batucada.

Frente al Congreso, la locutora Liliana Daunes leyó un documento en el que destacó que todas las calles del país fueron tomadas porque “sobran las razones para movilizarnos”.

“Apostamos a la unidad de acción, amplia y diversa para enfrentar a las derechas, al ajuste y al FMI”, sostuvieron en el texto.

Llamaron a defender el aborto “que ya es ley”, y exigieron “el acceso pleno a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el sistema de salud público y privado”.

Reclamaron, además, el “acceso universal y gratuito a todos los métodos anticonceptivos” y por la “aplicación afectiva de la educación sexual integral laica, feminista y no binaira en las escuelas”.

También se pronunciaron contra el “pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta”; “contra el extractivismo y decimos arriba los derechos de los pueblos originarios”; contra “la precarización laboral”; “no a la devaluación impuesta por el FMI y no a la dolarización”.

Y denunciaron “que quienes quieren cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, buscan avanzar en una ofensiva contra nuestros derechos” y reclamaron “basta de femicidios, trans-travesticidios y crímenes de odio”.

También reclamaron que cese la “justicia clasista machista patriarcal”, exigieron “la democratización del Poder Judicial”, la “libertad de Milagro Sala”, de la mapuche Jéssica Bonnefoi; y por la “aparición con vida de Tehuel”, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021.

En Dorrego

En nuestra ciudad, un grupo de mujeres se reunió en la plaza central tras la convocatoria efectuada por la colectiva feminista Y que los platos los lave otro.

Este es el texto leído durante el encuentro y compartido después en las redes sociales:

«Para las que vivimos en la orilla

paradas sobre el borde constante de la decisión

cruciales y solas

para las que no nos podemos permitir

los sueños pasajeros de la elección

las que amamos en los umbrales yendo y viniendo

en las horas entre los amaneceres

mirando hacia dentro y hacia fuera

al mismo tiempo antes y después

buscando un ahora que pueda engendrar

futuros

como el pan en la boca de nuestros hijos

para que sus sueños no reflejen

la muerte de los nuestros;

Para las que

fuimos marcadas por el miedo

como una suave línea en el medio de nuestras frentes

aprendiendo a tener miedo con la leche de nuestra madre

porque con esta arma,

la ilusión de poder encontrar más seguridad,

los torpes esperaban silenciarnos

Para todas nosotras

este instante y este triunfo

No se suponía que íbamos a sobrevivir.

Y cuando el sol sale tenemos miedo

de que no permanezca ahí

cuando el sol se pone tenemos miedo

de que tal vez no salga en la mañana

cuando nuestros estómagos están llenos tenemos miedo

de la indigestión

cuando nuestros estómagos están vacíos tenemos miedo

de nunca volver a comer

cuando nos aman tenemos miedo

de que el amor desaparezca

cuando estamos solas tenemos miedo

de que nunca vuelva el amor

y cuando hablamos tenemos miedo

de que nuestras palabras no se escuchen

ni sean bienvenidas

pero cuando estamos calladas

todavía tenemos miedo

Así que es mejor hablar

recordando

No se suponía que íbamos a sobrevivir.

AUDRE LORDE . Letanía de la supervivencia

Y sobrevivimos y aquí estamos, vivas y en la calle y juntas.

Educadas para el miedo, para la postergación del propio deseo, para servir al deseo de les otres, para ser las nenas buenas, las madres sacrificadas, sin embargo, aquí estamos, en la calle, ruidosas y atrevidas.

Hace años que supimos que podíamos sobrevivir – y no sólo nuestro cuerpo, que no es poco, si pensamos que todos los días en nuestro país una mujer es asesinada por ser mujer, decimos también sobrevivir nuestra alma, o sea: nuestra voluntad y nuestro nombre, nuestra fuerza y nuestros sueños-

Supimos que podíamos sobrevivir cuando empezamos a mirarnos, a reconocernos unas a otras, a llamarnos, a sostenernos del brazo, abrazadas, confiando en nuestros propios corazones.

Supimos que podíamos sobrevivir y quemamos el miedo, salimos a pedir nuestra parte de la vida, la pedimos a gritos y a puro coraje y la obtuvimos.

Obtuvimos una ley específica contra la violencia de género, obtuvimos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, obtuvimos la ley de Educación Sexual Integral para nuestres hijes, la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario, la jubilación para amas de casa, una ley de régimen laboral para las trabajadoras de casas particulares, el salario universal por hije, la ayuda para la crianza, la ley de parto respetado, la ley de cupo laboral para mujeres y diversidades, el cupo femenino, obtuvimos la ley Micaela, la ley Brisa que protege a les hijes de mujeres víctimas de femicidios, la figura de femicidio en las condenas a los asesinatos por motivos de género.

Pero nada se gana de una vez para siempre y aquí estamos otra vez, en la calle para defender lo logrado y lo que todavía se nos niega.

Las feministas no vamos a ceder ante el avance de la derecha, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora.

No se suponía que íbamos a sobrevivir, pero sobrevivimos.

No renunciamos a nuestra vida, no renunciamos a nuestro deseo.

Que lo sepan:

LA LIBERTAD ES NUESTRA.

*Y que los platos los lave otro

#28S»

29-09-23