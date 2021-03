Con la participación de Independiente y San Martín, la Copa Aiello de fútbol se iniciará una semana después

La primera competencia futbolística de clubes de Tres Arroyos y de la región después de un año de inactividad tardará una semana más en comenzar, pero ya está todo listo para que la pelota vuelta a rodar.

Desde la organización tenían la idea de iniciar este domingo el certamen que contará con siete clubes, pero algunos detalles organizativos obligaron a postergar el inicio una semana.

El campeonato lo jugarán Huracán, El Nacional, Unión y Deportivo Central de Tres Arroyos, San Martín e Independiente de Coronel Dorrego y Alumni de Benito Juárez, con sede en el Roberto Lorenzo Bottino y el Antonio Mateo Catale.

Todo indicaba que el puntapié inicial iba a ser el domingo venidero, pero desde el Globo habían dejado alguna duda por cuestiones organizativas y ayer finalmente decidieron pasar la fecha inaugural al domingo 21 del corriente.

Para recuperar la semana perdida también adelantaron que se jugará el feriado del 24 de marzo, siendo esa la segunda jornada.

Recordamos que el formato de competencia es de todos contra todos, por lo que el torneo tendrá siete fechas y todos los equipos jugarán seis partidos (la totalidad de los mismos serán en Tres Arroyos, incluso cuando jueguen entre sí los equipos de Coronel Dorrego).

El fixture

El Club Huracán dio a conocer ayer los cruces de las siete fechas de la edición 2021 de la Copa Roberto Aiello. Los partidos serán a las 14.30 y a las 16.30 en el Catale y a las 16 en el Bottino, a definir aún dónde se realiza cada juego.

Fecha 1 (domingo 21 de marzo): Alumni de Juárez vs. El Nacional, Huracán vs. Central, Unión vs. San Martín de Dorrego y libre Independiente de Dorrego.

Fecha 2 (miércoles 24 de marzo): Unión vs. Alumni, El Nacional vs. Huracán, San Martín vs. Independiente y libre Central.

Fecha 3 (domingo 28 de marzo): Huracán vs. Alumni, Central vs. San Martín, El Nacional vs. Independiente y libre Unión.

Fecha 4: Huracán vs. Unión, Independiente vs. Alumni, Central vs. El Nacional y libre San Martín.

Fecha 5: Alumni vs. Central, El Nacional vs. San Martín, Independiente vs. Unión y libre Huracán.

Fecha 6: Central vs. Unión, San Martín vs. Alumni, Huracán vs. Independiente y libre El Nacional.

Fecha 7: Unión vs. El Nacional, Huracán vs. San Martín, Independiente vs. Central y libre Alumni. (La Voz del Pueblo). (13-03-21).