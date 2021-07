(Con audio) Victoria Tiscornia: “Es muy difícil ir al supermercado y comer saludable”

Victoria Tiscornia, Magister en Nutrición Humana de la Universidad Nacional de La Plata y Licenciada en Nutrición de la Universidad Maimónides aseguró qué es importante exigir la ley de etiquetado claro porque “hoy 4 de cada 10 productos tienen exceso en nutrientes críticos” y remarcó: “Hoy estamos siendo engañados. Casi no recomiendo ir al supermercado; porque es muy difícil ir al supermercado y comer saludable”.

En Radio Provincia, la especialista aseguró que el proyecto que se encuentra en el Congreso y ya cuenta con media sanción “Es una propuesta modelo para la región porque esta basada en los mejores estándares de salud pública y evidencia científica libres de conflictos de intereses. Y lo que busca es declarar en el frente de los envases cuando un producto tiene exceso en algún nutriente crítico: sal azúcar o grasa”.

Además, Tiscornia explicó que la propuesta es integral, ya que el “etiquetado frontal es la puerta de entrada para la implementación de otras medidas” . Y detalló que por un lado protege a los entornos escolares “ya que todos los productos que tenga al menos un sello no se van a poder vender dentro de la escuelas” Y por otro, “regula la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, porque prohíbe que todos los productos con al menos un sello, puedan publicitarse en los medios o llevar personajes, promociones, regalos, sorteos etc”.

“El objetivo final de esta norma es que se empiece a comprar alimentos no envasados. Volver a lo natural. Lo que no tiene agregados” aseguró la nutricionista y advirtió: “En Argentina, una de las principales causas de muerte son las enfermedades no transmisibles”.

Tiscornia explicó: “Las enfermedades no transmisibles son sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión… y una de las principales causas de estas enfermedades es la mala alimentación. Y hoy nos alimentamos mal por un montón de causas, pero una de ellas es la falta de información”.

Y señaló: “Hoy la regulación es insuficiente y la industria usa los vacíos legales para utilizar las técnicas de marketing, que no están reguladas.”

“Nuestro código alimentario tiene un punto de vista bromatológico, pero no atiende a la prevención de las enfermedades no transmisibles. Entonces, cuando uno hace la compra ve en unos cereales la leyenda fuente de vitaminas y minerales, y lo compra. Pero en realidad, el principal ingrediente es azúcar. Sin embargo, hoy en Argentina no es obligatoria en la declaración de azucares y no la vamos a encontrar ni si quiera en la tabla nutricional” concluyó. (Radio Provincia). (10-07-21).