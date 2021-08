(Con audio) Variante Delta: advierten que “es un riesgo” aumentar las aperturas en Argentina

Mariano Pérez Filgueira, Investigador del Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas (IVIT), INTA-CONICET y Coordinador del proyecto Patogenia advirtió que “desde el punto de vista virológico, las nuevas aperturas abren una puerta de riesgo, ante la irrupción de las nuevas variantes” en el país. Y le pidió a la ciudadanía “maximizar las medidas de cuidado”.

En Radio Provincia, el Licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires explicó: “Hay un riesgo en generar aperturas cuando se supone la introducción de nuevas variantes. Además, ese riesgo se magnifica porque se trata de una cepa que es más virulenta. Por eso, no estoy muy a favor. Es un riesgo que habrá que sopesar porque no sólo es un riesgo sanitario; por eso no es lo que yo haría”.

El Investigador Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica Argentina señaló: “Si las indicaciones son que vayas igual, y que no podes desobedecer esas medidas, hay que maximizar los cuidados personales. Es decir, insistir en las cosas que tienen que ver con las responsabilidades de las personas, como el correcto uso de los barbijos, el lavado de manos, y el no exponerse a situaciones innecesarias”.

“Esas son las cosas que hay que transmitir e insistir para que no se afloje, mientras se avanza con la vacunación que también nos va a ir alejando de los riesgos. Y, además, transmitirle las medidas de cuidado a los chicos que muchas veces son más responsables que los adultos” aseguró.

Pérez Filgueira, reiteró que “a nivel mundial la variante Delta demostró que es una variante más efectiva porque tiene mayor capacidad de infectar. Además los infectados producen y transmiten mayor cantidad de virus. Esa es la principal diferencia de esta variante; no tanto los cuadros y las patologías que genera”.

“Además, afecta a personas con una edad media menor. Es decir que a nivel mundial, ha bajado la edad media de las personas que se infectan. Hoy son las personas más jóvenes, en edad laboral las que se ven más expuestas al virus y por más tiempo. Y esto puede ser porque los adultos mayores tienen mejor estado inmunitario tras la vacunación temprana” describió.

Y destacó que “El virus siempre busca la parte de la sociedad más susceptible. Por eso, hoy los más jóvenes quedan más expuestos. Además, las variantes que tienen mejor ajuste, las más eficientes son las que se terminan imponiendo al resto”.

Sin embargo, el especialista señaló que “como en todos los países del mundo la circulación de las variantes del virus no es la misma” puede haber diferencias y aclaró: “Acá la variante principal es la Gama, la de Manaos. Hoy, Delta tiene más capacidad de trasmisión que Manaos pero habrá que ver que pasa; porque esa situación sanitaria no sólo dependerá de cómo se comporte el virus sino también de cómo actúe la gente”. (Radio Provincia). (28-08-21).