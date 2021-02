(CON AUDIO) Una vecina de Monte Hermoso relató la horrible experiencia que vivió con un depravado sexual

Noelia, una vecina de Monte Hermoso, relató la terrible experiencia que vivió el domingo pasado en el balneario.

“Esto pasó el domingo a la mañana. Iba caminando al trabajo, como todos los días. Siempre cruzo los monoblock del Fonavi y cuando me dí vuelta, un hombre se estaba masturbando en el nicho de gas”, dijo al programa De sol a sol, que se emite todas las mañanas por FM Monte.

“Pensé que se iba a quedar ahí, pero cuando estaba llegando a la esquina del jardín me dí vuelta y ese hombre estaba casi llegando hasta el lugar donde me encontraba, por lo que seguí caminando”, agregó.

“Como hay una calle que no agarré porque hay perros, inconscientemente decidí dar la vuelta y el hombre estaba en la esquina con otro que paseaba a un perrito, a quien le pedí si podía caminar con él porque el otro señor me estaba siguiendo. Me respondió que sí y que me quedara tranquila. Me acompañó una cuadra. pero el señor que me venía siguiendo hizo la vuelta de la manzana y me lo encontré de frente. Como estaba acompañada, siguió de largo”, contó.

Noelia confirmó que hizo la denuncia y que se dispuso una restricción de acercamiento hasta marzo. (Fuente: De sol a sol, FM Monte). (03-02-21).

