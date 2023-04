(Con audio) Un grupo de mujeres radicales acusó a Diego Bertone de ejercer violencia de género contra Priscila Minnaard, Alicia Jalle replicó que se trata de una injuria porque la Justicia desestimó la denuncia y el concejal demandará a cada una de las firmantes

A través de una nota enviada al Concejo Deliberante, un grupo de mujeres de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad expresó su «más enérgico repudio hacía los dichos, y también hacia las acciones concretas de humillación y hostigamiento constante por parte del Concejal Diego Bertone, hacia la Concejal Priscila Minnaard».

El resto del texto, expresa:

«Las mujeres Radicales de la UCR de Coronel Dorrego consideramos imprescindible que puertas adentro del HCD, lugar sumamente propicio para expresarse libremente y en democracia, se lleven a cabo acciones tendientes a promocionar y visibilizar la problemática de las violencias de género, no sólo considerándolo la violencia doméstica, sino que es NECESARIO poseer y adquirir conductas tendientes a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos. A través de las tantas acciones hostiles y agresivas ejercidas por el Concejal Bertone, hacia Priscila, no se garantizan sus derechos a la libertad, a la libertad de expresión, a ejercer política, etc., ejerciendo VIOLENCIA sobre ella, quien se ha visto sumamente afectada por lo ocurrido.

«La Ley Nacional 26.485 define a la violencia contra las mujeres como “TODA conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito PÚBLICO como privado, basada en una RELACIÓN DESIGUAL DE PODER, afectando su vida, LIBERTAD, DIGNIDAD, integridad física, PSICOLÓGICA, sexual, económica o patrimonial, como así también su SEGURIDAD personal.” “Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente Ley, toda conducta acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que PONGA A LA MUJER EN DESVENTAJA CON RESPECTO AL VARÓN”.

«Las mujeres radicales estamos anoticiadas de los reiterados hechos de violencias por razones de género, incluso uno de ellos denunciado por la Concejal Minnaard, denuncia que fue desestimada NO solo por la justicia, sino también en el ámbito legislativo, por la negativa del Bloque minoritario Fte. Renovador-PJ-Fte. de Todos, ante la propuesta de crear una comisión investigadora para evaluar la conducta del Concejal Bertone. Demostrando de esta manera que la implementación de Políticas con Perspectiva de Género es selectiva.

«Hoy a 40 años de haber recuperado nuestra democracia, y con un largo camino recorrido en materia de conquista de derechos por y para mujeres, consideramos totalmente VIOLENTOS, desagradables y desafortunados los dichos y acciones del Concejal Bertone, quien entrometiéndose en la vida privada de la Concejal Minnaard, agraviando su ética y moral, tiende a desestabilizar emocionalmente a una mujer, que desempeña funciones en ese Cuerpo, y que desde hace 7 años lo hace con la convicción, lealtad, transparencia y compromiso que la caracteriza.

«Defendemos la intervención de la Concejal, ya que en su carácter de edil se ve facultada para expresarse libremente en las diferentes temáticas planteadas.

Es inadmisible que en el contexto en el que vivimos, de lucha constante por la igualdad y por preservar derechos conquistados, aún hoy, tengamos que ser testigos de hechos de violencia que con total impunidad suceden en el ámbito público, afectando la integridad de una mujer.

«El grupo de Mujeres de la UCR, nos sentimos atravesadas por esta situación, NECESITAMOS y exigimos una respuesta por parte del Cuerpo Legislativo. Solicitamos a través de este medio formal, se tenga a bien utilizar TODAS las herramientas que estén a su alcance, para poder encontrar una solución que comprenda la erradicación de las violencias hacía las mujeres en el ámbito institucional y democrático. Consideramos fundamental pueda ser tratada dicha problemática en el ámbito de la COMISIÓN INTERNA DE GÉNERO DEL HCD, a fin de que se expida en relación al tema en cuestión. Consideramos imprescindible las disculpas públicas por parte del Concejal Bertone hacía la Concejal Minnaard, como signo de reivindicación y de volver a sentar las bases del respeto y el compromiso como ciudadanos elegidos para representarnos.

«Es necesario evitar nuevas situaciones de violencias por razones de género, que son dirigidas hacía una, pero que nos afectan a TODAS.

Firmaron Sandra Botta, Antonia Fabrizio, Maria Laura Dumrauf, Gabriela Battista, Silvia Santana, María Delia Dumrauf, Soraya Barandiarán, Luciana Belén Álvarez, Adriana Pérez, María José Roa, Marta Muguiarte, Anahí Dumrauf, Mary Estébanez, Latorre Romina, Daniela Galli, Delia Roché, Laura Bruzone, Guillermina Gullini.

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales del Frente Renovador – PJ – Frente de Todos, Alicia Jalle, cuestionó el tenor de la nota, recordó que la Justicia desestimó la denuncia que hizo Minnaard contra Bertone por lo que la cuestión es «cosa juzgada» y consideró que los conceptos contenidos en la nota constituyen una injuria contra Bertone.

Si bien el bloque del oficialismo propuso inicialmente que la nota pasara a las comisiones internas del Concejo, ante la negativa de la bancada de la oposición, que planteó el pase al archivo, se impuso esta última moción, asumiendo ambos bloques el compromiso que el cuerpo siguiera abordando políticas de género.

Cabe destacar que el concejal Diego Bertone denunciará judicialmente a cada una de las firmantes.

A continuación, el audio completo del tratamiento del tema en la sesión:

