(Con audio) Tras la condena al exdirector municipal de Obras Sanitarias, ¿tendrán consecuencias los concejales que votaron la ordenanza para aprobar una obra que ya se había hecho»?

El exconcejal de Unidad Ciudadana Osvaldo Barcelona, que denunció hace 6 años a Horacio Ullmann –por entonces titular de Obras Sanitarias y Alumbrado Público de Coronel Dorrego– quien fue condenado tras mandar a realizar las cloacas en su casa (cliquear acá), dio detalles a radio La Brújula 24 de Bahía Blanca de lo que fue el proceso que finalizó con la condena del funcionario en juicio abreviado.

“La denuncia la hice en febrero de 2018. El hecho había sido en octubre de 2017, tomé conocimiento como concejal de lo que había pasado como abogado de la matrícula”, sostuvo Barcelona, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “Luego de seis años, con un trabajo de la Justicia que, si bien en una primera instancia el fiscal interviniente dijo que no había delito y que me obligó a tomar los libros de derecho penal, luego el fiscal Juan Pablo Fernández revocó, a raíz de una apelación que presenté”.

“Se investigó por el delito de peculado, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Me presenté como particular damnificado y la figura de denunciante no me cabía para seguir en la causa. Sabía que esto iba a terminar con una condena porque la prueba era contundente”, resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

…Los concejales del radicalismo se me rieron en la cara cuando me rechazaron la denuncia, me querían mandar a la Facultad. Lo más grave es que aún tengo guardadas en mi retina las risas del presidente del HCD luego de mandar una ordenanza para aprobar esa obra para cubrirlo…”. (Osvaldo Barcelona a La Brújula 24).

Consultado respecto a cómo atravesó este tiempo, dijo: “Estaba tranquilo porque sabía que no iba a quedar como un denunciador serial, los concejales del radicalismo se me rieron en la cara cuando me rechazaron la denuncia, me querían mandar a la Facultad. Lo más grave es que aún tengo guardadas en mi retina las risas del presidente del HCD luego de mandar una ordenanza para aprobar esa obra para cubrirlo”.

“Ahora estamos trabajando para saber qué figura les corresponde a los ediles porque la idea de ellos era planchar al loquito de Barcelona. (N del R: en su momento, Barcelona dijo a LA DORREGO: ‘Ante la presentación judicial el municipio envió una ordenanza al Concejo para que se autorice la obra que ya está hecha’). Ullmann era un funcionario designado por el entonces intendente Raúl Reyes que creyó que podía disponer del erario público a su antojo”, añadió.

En tal sentido, recalcó que “asesorado por su letrado llegaron a un acuerdo de juicio abreviado porque la pena mínima en expectativa daba para que terminara en prisión. En un pueblo como Dorrego muchos decían que esto era algo político, pero uno veía que acá pasaban cosas en un Concejo Deliberante que funcionaba como una escribanía, con casos gravísimos”.

“Ullmann edificó en un terreno que era de su propiedad, el testimonio del contratista es el principal de la causa y el que permitió luego una sentencia. El mismo reconocimiento del Ejecutivo sobre la obra que admitieron que estaba hecha también permitió cerrar el círculo. Esto alienta a todo el mundo para creer en la Justicia, ese es el mejor mensaje que le podemos dejar a la ciudadanía”, finalizó Barcelona. (La Brújula 24 y LA DORREGO).

Escuchá la nota:

14-02-24