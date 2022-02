(Con audio) Muertes por droga adulterada: la médica toxicóloga Mónica Nápoli habló con LA DORREGO

La médica toxicóloga, Mónica Nápoli, responsable de «Hablemos de doping y adicciones» definió la situación que se vive como consecuencia de la droga adulterada que se vendía en Puerta 8 como “una intoxicación masiva” y destacó que “hay mucha preocupación porque no se saben los números reales de las personas afectadas ni el producto que se encuentra en la cocaína”.

“los médicos que están en las trincheras trabajan para atender los síntomas y los bioquímicos están estudiando los productos decomisados para saber cuáles son los productos que, además de la cocaína, están dentro del polvo blanco que han comprado los consumidores”.

Además, Nápoli aseguró que «probablemente aparezcan más casos», por lo que pidió que «se pueda saber rápido qué producto está contaminando la cocaína para poder asistir más rápidamente a quienes concurren a las guardias», debido a que «por ejemplo, en el caso de que fuera fentanilo, tenemos como antídoto la naloxona».

Respecto a la posibilidad de que allí se encontrara veneno para ratas, la especialista indicó que «los raticidas son productos que no tiene un efecto fulminante inmediato. Por eso me parece que no puede ser». Y reveló que «pensé que podía ser cianuro o un producto derivado del opio», porque además «muchas veces se busca la asociación psicoactiva de varios productos para producir una experiencia diferente para el consumidor».

En la parte superior de este post podrán escuchar el audio de la nota de Nápoli con LA DORREGO. (03-02-22).