(Con audio) Mesa de Café: recta final para una campaña que va entrando en calor

El habitual y distendido debate político, no por eso menos riguroso, de las habituales mesas de café por LA DORREGO, esta vez centró, primordialmente, a los periodistas Pablo Marcó y Carlos Madera Murgui, co-conductores del espacio, en los tan meneados problemas de comunicación del gobierno de Alberto Fernández y la inoportunidad de algunas declaraciones de candidatos y funcionarios de alto nivel, en este caso de varios partidos en el variado arco del menú, a pocos días de las elecciones Paso.

El aprovechamiento de los medios grandes en detalles aleatorios, pero claramente expresados y no inventados, inconvenientemente sin medir consecuencias, si se quiere electorales, en el marco de los grandes discursos, no hace otra cosa que desviar el debate hacia cuestiones que no abordan ni cerca lo que necesita el país, con el pueblo dentro.

La disputa entre modelos y formas, totalmente antagónicas y más clara que nunca, ha sufrido el recalentamiento esperado camino al día 12.

Un repaso a las declaraciones de los candidatos locales en la radio y visitas como la del exministro Florencio Randazzo a Dorrego, novedades extraoficiales sobre la paritaria municipal, y la promisoria y alentadora noticia sobre los datos de vacunación contra el Covid en el distrito, completaron la cita en el programa político del todo el año por la radio de acá, la primera, que podrán escuchar completa en la parte superior de este post. (01-09-21).