(Con audio) Mesa de Café: todos hablan de cambio, incluso desde la lista local del oficialismo

«Mitos y supuestos o realidades de la idiosincrasia dorreguera, aseguran que esta elección puede ser distinta, muy peleada especulan».

De esta manera comenzó Carlos Madera Murgui la nueva entrega de la Mesa de Café, que conduce junto a Pablo Marcó los miércoles, desde las 10, por LA DORREGO.

«Bulrrich/ Grindetti/ Chalde conforman la oferta Pro-Radical para el distrito, tal vez como nunca volcada a un extremo de un partido que se supo autodefinir como de centro-izquierda. Crego y Zorzano mostraron cierto perfil de equilibrios en opiniones que tenían que ver con la ideología radical y su representación. Más pensado en estrategias de gobierno nunca afines en escalones superiores, que tal vez en creencia ideológica, pero mensaje al fin. El Pro se apoderó hace rato no solo de los candidatos en esos cargos superiores (no acá,) pero sí del discurso de Juntos por el Cambio, con el radicalismo adentro y ahora en franca derechización», amplió.

«Chalde como nuevo- no nuevo en la política ( no viene del Concejo o de cargos ejecutivos , ni lo más notorio no reelige, o espera línea sucesoria) por eso el discurso se acomoda con lo que tiene. Además de haber armado una lista bisoña, a la que no le puede cargar con responsabilidades como compartir mensajes de experiencia por haberse desempeñado en algún lugar afín. Sin desmerecer la militancia, el equipo legislativo armado, es eso, no es poco, pero aparece todo muy neófito a pesar de que no lo es. Lo de Chalde no es cómodo, tal vez tampoco busca que sea cómodo. El mensaje de cambio es común a todos los candidatos, pero le asienta mejor a la oposición, el equilibrio para explicarlo es más arduo para Chalde. Por ejemplo, en la caso de Massa, debe obligatoriamente diferenciarse de Alberto Fernández , pero gambeteando la frontalidad como lo podría hacer alguien de otro partido», reflexionó Madera.

También opinó que «enfrente juega el sector de Barcelona, con el movimiento de Bertone, hecho relevante dentro del PJ, a cuestas de los más inmediatos resultados, con pergaminos en la interna, y con su delfín encabezando la lista de concejales, más aun con la UCR sin orientales en los tres primeros, tampoco la nómina de Alicia Jalle, ésta última, una rival más simpática para la UCR, dicho por ellos mismos, preferida como oposición.».

Para más detalles, escuchar el audio

28-07-23