(Con audio) Mesa de Café: los que no tienen funciones ejecutivas también disponen de valiosas herramientas políticas para cambiar la realidad

En el comienzo de una nueva Mesa de Café, Carlos Madera Murgui reflexionó: «Estos momentos preelectores me entusiasman, porque más allá de quiénes nos gusta o de quién estamos cerca, hay un conjunto de personas, familiares, allegados, conocidos (somos un pueblo chico, aun más Oriente y El Perdido), y en base a eso se vive un clima de expectación, de esperanza y de optimismo entre la mayoría de la gente».

«No comparto eso de que el pueblo esta descreído de la política. Además de ser la herramienta de quienes precisamente la denostan (seria en ese caso descreimiento no de la política, sino de algunos políticos).

«Hay que analizar mucho lo que se escucha y lo que se dice. Reflexionaba, ¿cómo se ayuda desde un medio de comunicación al bienestar general? Además, nosotros, desde el mas importante, por historia, por compromiso, por la misma responsabilidad, por esos mas de 50 años de trayectoria que tenemos. ¿Debemos ser complacientes de que todo esta bien? ¿Nos va de maravillas?».

En otro tramo de su análisis, el periodista admitió que el debate de las cuestiones políticas en nuestro pago chico es «muy edulcorado», no obstante lo cual destacó la trascendencia que todos los actores de la vida pública lleven, sin ser ilusos, un mensaje de esperanza y optimismo.

También mostró su desacuerdo con aquella afirmación que solo se consiguen logros o se cristalizan proyectos políticos y/o comunitarios desde cargos ejecutivos.

«Con ese criterio, entonces, ¿tendríamos que dejar de votar concejales y consejeros escolares por tener menor grado de decisión?. Existen las herramientas políticas, no administrativas, para modificar esa percepción. Que no las sepan usar, o no se animen, es otra cosa. Tengan en cuenta que el conflicto no siempre es pelea, forma parte de esto, y claro que no es cómodo, sino requiere otro perfil, no siempre placentero», reflexionó.

El malestar que aún persiste en intendentes y referentes de la UCR por el armado de las listas seccionales, y un repaso, distrito por distrito de la Sexta, de todas las precandidaturas e internas, completaron una nueva edición del ciclo de LA DORREGO que podrán escuchar a continuación:

14-07-23