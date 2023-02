(Con audio) Leandro Iribarren: «Queremos hacer un equipo competitivo y con el 80 por ciento de jugadores genuinos de la institución”

Fue presentado anoche el cuerpo técnico del Club Independiente para este año, encabezado por el entrenador Leandro Iribarren.

Fue en el rancho de la institución.

🎙“Venir a Independiente me sedujo y me gustó lo que hay que hacer dentro de la institución. Lo que uno viene a proponer no es ni peor ni mejor de lo que se estaba haciendo, sino diferente. Con el material genuino del club queremos formar y superar a los jugadores para que Independiente siga manteniendo un potencial de juveniles”.

🎙“Soy partícipe de decir que antes de traer algún refuerzo que no supere las expectativas en algunos puestos, no considero traer jugadores de afuera. Más que nada si tengo el material humano en un 70 u 80 por ciento para trabajar en Dorrego”, destacó «Pesca».

🎙“La palabra proyecto mucho no me gusta. Los proyectos no son personales sino institucionales. Porque sino, durante unos años, está el cuerpo técnico de Iribarren con una forma de trabajar, después se va y viene otro con su proyecto personal, cambia todo y los clubes no crecen. Haces dos pasos para adelante y dos para atrás”, añadió.

🎙“Palpás en la calle que hay que ganar y salir campeón por el centenario, pero lo primero que hay que hacer es formar un equipo. Queremos hacer un equipo competitivo y con el 80 por ciento de jugadores genuinos de la institución”, dijo.

En la conferencia de prensa también se dieron detalles del proyecto de construcción del complejo deportivo en terrenos que la entidad adquirió en calle Aranda. (Texto, Bola 8; Cobertura periodística, César Mc Coubrey). (02-02-23).

A continuación, el audio de la conferencia de prensa: