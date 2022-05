(Con audio) Infectólogo recomendó seguir usando barbijo

El infectólogo Eduardo Fortunato, jefe de epidemiología de la Región Sanitaria XI, analizó el escenario ante la suba en los contagios de Covid.

En Radio Provincia, dijo que en parte se debe a que, en ésta época, “ventilamos menos y nos amontonamos más”, además de que “pasó un cierto tiempo de la última tanda de contagio”.

En ese marco indicó que “se adquiere inmunidad con las vacunas y también con las enfermedades que se van adquiriendo. Puede haber personas nuevamente susceptibles a la enfermedad” y por eso “los picos se van dando cada cierta cantidad de meses”.

El especialista consignó que “los grandes conglomerados urbanos son más vulnerables a este tipo de infecciones” aunque, por otro lado, ofrecen mayor acceso a la salud. Consultado sobre si es conveniente seguir usando el barbijo, señaló: “Con su uso no sólo cambió el daño que pudo generar esta enfermedad nueva, sino también otras enfermedades respiratorias. No es una mala costumbre en este momento donde todavía no tenemos claro a dónde va a ir la situación. Es difícil tener certezas”. (Radio Provincia). (22-05-22).