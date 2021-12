(Con audio) Héctor Gay: » Ocho años para los intendentes es suficiente»

El intendente de Bahía Blanca Héctor Gay conversó con Radio Provincia acerca del presupuesto 2022 y su debate en la Legislatura bonaerense. Sobre este tema, dijo que «se trata de un reclamo que no es solo el destino de fondos para obras sino también para seguridad. Se está pidiendo un 50% más que en 2021 y no creo que haya mucha discusión porque todos están pidiendo lo mismo. Creo que no va a haber problemas porque es una buena herramienta y en una Provincia tan grande como la nuestra es el mejor sistema».

En relación a la reelección de los Intendentes, manifestó que «las mayores diferencias están dentro del oficialismo, también hay algunas diferencias entre intendentes del peronismo histórico y los que vienen del kirchnerismo. Yo estoy de acuerdo con esta ley. Una reelección es suficiente. Ocho años para los intendentes es suficiente, porque además viene con una cuestión de coherencia con la reelección del Ejecutivo Nacional y Provincial».

Por otra parte, argumentó que «hay mucha rosca pensando cómo nos pensamos en 2023 y la gente necesita solucionar problemas. El tema de las elecciones indefinidas está ocupando demasiado espacio en las necesidades que tiene la Argentina en una situación que todos sabemos que es delicada».

También, opinó respecto del rol de Jorge Macri como presidente del Pro y recientemente ministro de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. «Pronto se va a discutir esta situación, no me parece hoy un tema central», dijo.

En tanto, se mostró preocupado tras el artefacto explosivo que se encontró en un local del Frente de Todos. «Corremos el riesgo de que se repita y eso no queremos que suceda. Esperamos tener novedades, tanto Nación como Provincia están investigando, pero todavía no hay novedades», puntualizó. (Radio Provincia). (07-12-21).