(Con audio) «Hay una vinculación entre el poder mediático y el lobby inmobiliario»

El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, afirmó que cuando los comerciantes quieren alquilar “te dolarizan a cualquier tipo de cambio caprichoso”.

En declaraciones a Radio Provincia AM 1.270, sostuvo que “el Congreso quiere modificar la ley de alquileres aludiendo que no funciona, algo que es una locura en tanto hay un déficit habitacional gigante en la Argentina y estamos transitando una economía bastante turbulenta que a la mayoría de la gente que alquila le desordena la vida porque no le da previsibilidad en cuando a su propio hogar”.

En este sentido, expresó: “Fuimos a exponer al Senado de la Nación a plantear la perspectiva desde el sector empresario en tanto comercio que alquila” ya que en la actualidad “te dolarizan a cualquier tipo de cambio caprichoso: unos te dicen a dólar blue y otros a MEP” y recordó que el valor no debería estar dolarizado pero “si no hay un organismo que audite estas cuestiones la libertad del mercado es bastante caníbal”.

Consultado sobre cómo se instaló la premisa de que la ley de alquileres “no sirve” detalló que se debe a que “hay una vinculación entre el poder mediático y el lobby inmobiliario que tiene un montón de propiedades y poder económico. No son muchachos que andan en zapatillas caminando”, enfatizó.

Al respecto, Leo Bilanski apuntó que “instalan esta idea de que es mejor alquilar a un extranjero en dólares que a un argentino en pesos” por lo cual “es miserable vivir en un país con esas condiciones”. Seguido, manifestó que si bien esta problemática ocurre en el mundo “hay estados que están más presentes como los europeos y otros más ausentes como el nuestro”.

“Estamos viendo la ley del más fuerte y nosotros fuimos a plantear cuál es el rol de los senadores, si van a permitir esta ley no legislen y renuncien”, aseguró y añadió que desde la ENAC plantearon: actualización anual y por IPC conocido, plazo de alquiler mínimo 3 años con opción de extensión a 5 año, desdolarización de los contratos fijados a tipo de cambio caprichosos e inclusión del fondo de comercio para transparentar el incremento de valor que aporta al inmueble el comerciante, entre otros. (Fuente Radio Provincia). (10-09-23).

