(Con audio) «Hay que controlar el precio de los alquileres»

Juan Arrizabalaga, integrante de la Federación de Inquilinos Nacional, analizó la situación habitacional.

“El mercado no cumple la ley y el Estado no la aplica y advertimos que hay una fuerte crisis habitacional”, le dijo a Radio Provincia.

“Veníamos avisando de esta crisis, porque la ley no llega al contrato. Hay una lectura equivocada y superficial que tenemos la crisis en función de la ley, pero no es así, porque no se llega al contrato. El precio de renovación de contratos hace que la gente no los pueda renovar”, añadió.

En este sentido, subrayó: «Hay una sobredemanda después de la pandemia porque hay un regreso a la presencialidad universitaria, fundamentalmente en las grandes ciudades y los precios están por las nubes”.

“Falta presencia del Estado y hay una campaña muy fuerte en contra de dos artículos de la ley: achicar el tiempo de los contratos porque el que dispara los precios no es el ajuste del contrato, sino el precio del inicio», admitió.

Sobre el método de ajuste que plantea la ley de alquileres señaló que “está en el orden del 50% producto de cómo está la economía. Eso marca que en el segundo año pagues un 50% más». «Y se quiere voltear la ley antes de julio porque ahí comienza el segundo ajuste”, detalló. (15-04-22).