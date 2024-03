(Con audio) «Hay muchos vehículos abandonados en la ciudad que acumulan basura y suciedad, no permiten el paso de la barredora y no habilitan el estacionamiento de otros»

Con el doble voto del presidente del Concejo Deliberante, Casiano Gutiérrez (UCR – Juntos), el cuerpo rechazó -por mayoría- un proyecto de resolución presentado por la bancada de Unión por la Patria que pretendía que el gobierno de Juan Chalde efectivice el retiro de los vehículos que permanecen estacionados, sin funcionamiento, en la vía pública.

Para el bloque de la oposición, en la ciudad cabecera se observan vehículos estacionados (de todo tipo), cuyas características demuestran que permanecen sin movilidad hace muchísimo tiempo, con aspecto de haber sido abandonados.

«Su permanencia en estas condiciones, no solamente es desagradable para la vista, sino, fundamentalmente, se deben analizar los perjuicios que ocasionan: acumulan basura y suciedad, no permiten el paso de la barredora, no habilitan el estacionamiento de otros vehículos, entre otros», destaca el texto de la frustrada iniciativa.

Durante el debate del proyecto, Alicia Jalle, presidenta del bloque de UXP, destacó que esta situación ocasiona «muchos perjuicios».

«No es un solo vehículo. En cada cuadra tenemos dos o tres vehículos pequeños, grandes, camionetas, combis, y se ve que hace mucho tiempo que están en virtud de las características que presentan, de la suciedad que hay allí. Hasta pasto ha crecido alrededor de los vehículos, con lo cual alguna medida se debe tomar», dijo.

«Por ello nosotros le solicitamos al Departamento Ejecutivo que identifique a los vecinos y los inste a retirar esos vehículos. En reunión parlamentaria se me adelantó que (el oficialismo no va a acompañar). Creo que si se está realizando, como se manifestó, no se ve, porque la ciudad está con muchos vehículos en esas condiciones», cuestionó Jalle.

«Tampoco me consta, porque en realidad me lo debería contestar el Ejecutivo, no un par mío, como es el otro bloque. Creo que el proyecto debería ser aprobado», añadió.

La posición de UCR – Juntos por el Cambio

La voz del bloque del oficialismo para explicar el rechazo al proyecto fue la del concejal Santiago Sola, que expresó: «No acompañaremos este proyecto de resolución. Hemos charlado con director de Inspección Mario Chana sobre este tema. Nos habló de los costos que tiene el acarreo para la Municipalidad de Coronel Dorrego. La Municipalidad no tiene grúa propia, tiene que contratar un acarreo que está alrededor de 18.000 y 20.000 pesos».

Y agregó: «Nos comentó que está haciendo dichos acarreos, están trasladando vehículos. Desde que asumió el 10 de diciembre hasta la fecha, han hecho siete traslados de vehículos que están en estado de abandono en la vía pública. Se invita a los vecinos a que hagan ese traslado y se colabora con aquellos que no pueden mantenerlos y no pueden afrontar ese gasto».

A su turno, Jalle volvió a pedir el uso de la palabra para ratificar que el gobierno municipal debe responder a todo el cuerpo y no solo individualmente a los ediles del oficialismo.

