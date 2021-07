(Con audio) Habrá temporada invernal en la Provincia

El ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa (foto), habló sobre la campaña de vacunación en la provincia y en ese marco se refirió a la temporada de invierno que se aproxima.

En ese sentido, Costa manifestó estar contento por el avance con la campaña de vacunación. “Las nuevas variantes y cepas implican nuevas amenazas pero estamos trabajando para salir de esta situación”, indicó.

En cuanto a la planificación de las vacaciones de invierno, Costa afirmó que “se está planteando de la misma manera que en el verano. La incertidumbre sobre cómo iba a funcionar era algo que no se podía prever pero si trabajar en protocolos. En invierno pensamos lo mismo, más allá de no estar las condiciones ideales quien pueda viajar no tenga restricciones y que en los destinos se tenga la tranquilidad de que se cumpla. Los protocolos y que el sistema sanitario pueda dar respuesta eventualmente a la aparición de necesidades”.

“No vamos a implementar ningún certificado ni testeo para viajar, solamente Los protocolos y medidas correspondientes”, explicó.

Por otro lado, el Ministro sostuvo que dos de los sectores más golpeado fueron el turismo y la cultura. El Gobernador en Tecnópolis va a anunciar una nueva etapa de cultura solidaria que distribuye recursos entre artistas de la Provincia y trabajadores de la cultura. Así que entre Nación y Provincia estamos a la altura de las necesidades”, expresó.

En tanto, consultado sobre la re apertura de paritarias, sostuvo que “un objetivo central del gobierno este año es aumentar el poder adquisitivo de la población, que los salarios le ganen a la inflación. Para eso la reapertura de las paritarias es una de las herramientas. Esperamos en los próximos meses recuperar el salario”. (Radio Provincia). (03-07-21).