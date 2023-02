(Con audio) Guillermo Armendariz… Simplemente, un ejemplo

Por César Mc Coubrey

Tuve el placer de visitar a Guillermo Armendariz en su domicilio el lunes 6 de febrero de este recién iniciado 2023 y junto a Mónica Pérez, que es su amiga, departimos un rato y ella leyó un texto, escrito por él.

De su propia pluma hay, además, otras consideraciones de este siempre sonriente luchador, de este ejemplo de constancia, tenacidad y optimismo que suple sus problemas físicos con una cabeza brillante, llena de inquietudes y logros. Posamos juntos y me sacó una foto que pidió sea publicada, en la que no sé cómo hizo, pero me rejuveneció bastante, jaja.

Salís de encontrarte con Guillermo y ante tanta grandeza te sentís muy pequeño.

Los dorreguenses tenemos como convecino a este gigante de la vida que escribe su diario; desde su computadora se conecta con el mundo y nos ofrece sus servicios con su cámara viajera. Abrazo grande y muchas gracias Guille.

Cuando la pasión se convierte en trabajo

Escribe: Guillermo Armendariz

En mi adolescencia cuando descubrí la fotografía soñaba con comprarme una cámara profesional pero… no llegaba, un tiempo más tarde cuando comencé a trabajar ahorre y pude comprarme 2 cámaras comunes a rollo y pasaron 35 años… hasta que en el 2015 unos meses antes de cumplir mis 50 con esfuerzo y sacrificio logre cumplir mi sueño, me regale una cámara profesional con la cual me termine de enamorar de la fotografía, descubrí mi pasión y el verdadero placer trabajar en fotografía, cuando me vieron con la cámara, me preguntaron… “Para que queres semejante cámara?”, les respondí “Para trabajar…”, pero nadie me creyó.

A mediados de 2018 en un acto en El Perdido me vieron con la cámara y se me acerco una persona conocida y me pregunta “Guille sacas fotos?” y le respondí medio tímido “Si”, y me dijo “Bueno ahora te traigo a mi nene” de esa manera conocí a Gio, mi primer modelo… puedo decir que hubo una conexión especial entre el modelo y el fotografo tenía apenas 2 años y medio era muy chiquito, tranquilo y me dio una confianza terrible, esa foto enamoro a todos…

A partir de esa foto una a miga me dijo que podría dedicarme a la fotografía, a hacer retratos, que lo pensara y asi fue lo pensé pero tenía que sentirme bien para estar seguro con la cámara.

Tiempo después una vez que le agarre la mano y me sentí seguro con la cámara sobre fin del 2018 tome la decisión de empezar a trabajar en fotografía me hice publicidad en las redes sociales y a los poquitos días para mi sorpresa me vinieron a ver para contratarme ahí arranque justamente el 14 de febrero del 2019 (día de los enamorados) con una Sesión Pre Bodas, y seguí con una Sesión Infantil con Emilia que apenas tenía 2 años, luego seguí con un Casamiento en el Civil, Iglesia y Fiesta, una Sesión Pre 15, dos Fiestas de 15, un cumpleaños de 92, una Fiesta de Cumpleaños de 70 años, una sesión a una Pareja de novios con su perro.

Para el 2020 tenía varios trabajos confirmados (eran 9 o 10), pero llego la Pandemia y pum se me cayeron todos los trabajos confirmados, desde entonces no me habían vuelto a contratar.

Recién en diciembre de 2021 me contrataron para una Sesión Pre 15.

En el 2022 tuve varias consultas, pero no tuve trabajo.

Durante la pandemia decidí empezar con un proyecto personal que tenía en mente hacía tiempo, que algún me gustaría mostrar en diferentes formatos.

Y para este año 2023 ya tengo 3 trabajos confirmados.

Algo para destacar…

En cada trabajo siempre queda alguna anécdota, charlas, risas y nuevos amigos.

Y para terminar les cuento los trabajos que hago.

■ Retratos en General

■ Sesiones de…

– Bebes

– Infantiles

– Pre 15

– Adolescentes

– Pre Bodas

– Embarazadas

– Abuelos

– Familiares

– Parejas

– Amigos

■ Foto tarjeta

■ Cumpleaños

■ Fiestas

■ Eventos

■ Eventos Deportivos

■ Empresas

■ Comercios

■ Fotografía Publicitaria

■ Y muchos más… (09-02-23).

EL AUDIO