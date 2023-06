(Con audio) Diego Santilli prometió en nuestra ciudad que eliminará impuestos en la Provincia

Por César Mc Coubrey

De recorrida por la sexta sección en el Café Plaza de nuestra ciudad mantuvimos un mano a mano con Diego Santilli que es uno de los precandidatos a gobernador por el PRO en las PASO de agosto. En el inicio de la entrevista dijo no entender lo que están haciendo en su espacio político y que las peleas abiertas y pública restan en un momento clave donde es necesario sumar y destruyen la esencia de JxC. Tras ello señaló que en el 2021 la competencia con Facundo Manes fue sana y propositiva y el resultado fue el apoyo del electorado que los acompañó con el voto permitiendo en el 2021 ganarle al kirchnerismo que no cree en la educación, que no crea trabajo privado ni aporta soluciones para que la gente viva segura en bastiones como Tigre, Ituzaingó, Mercedes y Luján entre otros.

En el caso de ser gobernador, Santilli le dijo a LA DORREGO que aboliría 500 de las más de 1.200 tasas que existen, permitiéndole al contribuyente tener un desahogo fiscal y potenciar la educación, único camino para crecer como sociedad, dándole autonomía a los municipios para que en cada región se potencie lo de su zona, fomentando el talento de los alumnos que permitirá que el país pueda ofrecer servicios al mundo y generar trabajo.

Explicó sus logros como ministro de seguridad de CABA enfrentando a los delincuentes buscándolos hasta “debajo de la cama” y al narcotráfico atacándole el circuito financiero, con investigación y justicia para detener a las bandas y aumentar la prevención evitando el narcomenudeo.

Brindó números muy significativos del potencial bonaerense que nacen de la ruta 6 hacia todos los puntos cardinales y para ello hay que sacarla la pata de encima a la producción, dejarla crecer, ayudarla y apoyarla. En el caso de sindicalistas que no entienden su función específica como los Baradel o los Moyano, “el colo” dijo que primero hay que persuadirlos sobre su verdadera función y en caso de no entender su respuesta será FIRMEZA, porque no hay espacio para retroceder.

En el audio ubicado a continuación se podrá escuchar la nota completa donde entre otros temas habló del apoyo de su familia para emprender semejante tarea y también un espacio para charlar de fútbol que es además de la política otra de sus pasiones.

12-06-23