(Con audio) Ciclo lectivo 2022: destacan la importancia de «acompañar el ritmo del niño»

Diana Rendelstein, licenciada en psicología, reflexionó sobre el regreso a la presencialidad cuidada ante la inminencia del comienzo del ciclo lectivo 2022 y destacó la importancia de “acompañar a los niños” y respetar sus tiempos.

En Radio Provincia, destacó la importancia de “observar y acompañar el ritmo del chico” y consultar a los profesionales si es necesario.

«Yo siempre celebré que se consulte a profesionales porque la presión se vuelve aplastante para el chico y eso no es bueno para el aprendizaje” aseguró la especialista en formación en psicoanálisis de niños realizada en el Foro Analítico del Río de la Plata y agregó: «Hay que acercarse y observar para poder abordar lo que pasa. Hay que tener registro si el chico no pregunta nada, eso es una alarma. Además, ningún extremo es bueno. Pero, siempre son bienvenido los síntomas, porque son las manifestaciones de los problemas y eso nos convoca a trabajar. Bienvenido que se consulte, para poder pensar en conjunto cómo podemos acompañar este proceso».

Finalmente, Rendelstein aclaró: “Muchas familias consultaron en el 2021 porque sus niños transitaron el primer grado en el 2020. Es decir, muchos consultaron porque en el 2021 se esperaba que el niño tuviera un rendimiento de segundo grado, cuando el primer grado lo transcurrió en pandemia y hubo muchos que no pudieron conectarse» y admitió: «Sin embargo, mi mayor preocupación son los niños que no asistieron a las primeras salitas porque allí es dónde se da la primera etapa de la socialización que es fundamental. No sólo para reconocer al otro sino para también para construir el lenguaje, entre otras cosas…» (Radio Provincia). (20-02-22).