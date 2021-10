(Con audio) Aumentó el consumo de ansiolíticos en la pandemia

El defensor del Pueblo adjunto y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, Walter Martello, señaló que un estudio que se realizó durante la pandemia indica que “creció exponencialmente el uso de psicofármacos en pandemia” y alertó sobre la fuerte tendencia de los argentinos a “automedicarse”.

“Habíamos sido advertidos por los profesionales de la salud por el consumo de psicofármacos durante la etapa del aislamiento y a por la etapa de la salida del mismo. Entonces partimos de los datos de la Cámara de Argentina de Medicamentos, que era el dato duro que nos podía llevar a datos duros sobre la temática”, dijo.

En ese sentido, Martello destacó a Radio Provincia que en ese primer informe lo que se indicó fue que hay “un aumento de casi 2 millones de dosis en el consumo de dos medicamentos: Alprazolam que es un ansiolítico para el abordaje de casos más leves y el clonazepam que se usa para el tratamiento de los trastorno de ansiedad, ataques de pánico y / o depresión. Y, además se registró la aparición de estas dos drogas entre los 10 medicamentos más vendidos en el país”.

Asimismo, explicó que ante estos datos se desarrolló una encuesta más amplia para obtener datos cualitativos y se detectó que “1 de cada 4” personas comenzó con el consumo de alguno de estos medicamento por recomendación de un familiar cercano, o un amigo. Y eso es un problema”.

Y remarcó que para el caso de la utilización de este tipo de psicofármacos, lo recomendable es que el tratamiento esté seguido por “un especialista de la psiquiatría porque no todos los organismo responden igual a las mismas dosis y tampoco todos los estados emocionales tienen las mismas características. Además, superada la situación indicada será el profesional el que también indique cuándo y cómo dejarlo”.

Por otra parte, señaló que de la encuesta también se desprende que la mayoría comenzaron la ingesta por no poder dormir y aclaró: “los ansiolíticos, si bien bajan la ansiedad, no inducen el sueño. Hay otras medicaciones que no generan carácter adictivo y en la dosis correcta te pueden ayudar más”.

Y remarcó “si vos no resolvés tu problema de fondo no hay pastilla que te ayude. Hay que averiguar que es lo que causa la ansiedad. Es necesario acompañar este tratamiento con el acompañamiento terapéutico”. (Radio Provincia) (14-10-21).