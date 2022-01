(Con audio) «Argentina es uno de los 10 países con más vacunados del mundo»

Santiago Olszevicki, bioquímico y analista de datos de la UBA, realizó un balance sobre las estadísticas que informan que Argentina alcanzó por primera vez desde septiembre el 40% de ocupación de camas UTI.

«Tenemos un récord en detección de casos y los indicadores de gravedad están por debajo de los valores que supimos ver en otro momento de la pandemia, pero no es un fenómeno particular de Argentina sino de decenas de países que tienen récord de casos por la variante Omicron. Cada ola de coronavirus el mundo la vivió con más normalidad», sostuvo en Radio Provincia.

Además, expresó que «uno no solo debe analizar el número de fallecidos en una ola sino también qué costo social se pagó. Hay que considerar que estas olas tienen menores niveles de fallecidos e internados, con mayor inmunidad».

También, expresó que «tenemos mucha inmunidad, hay que considerar que Omicron es una variante más benigna y producto de eso es el desacople de la curva de detección de casos».

En cuanto al estado de situación del sistema sanitario, dijo que «no están colapsando las terapias en ningún lado. Por ejemplo, Córdoba reporta un 25 % de ocupación de camas UTI, ciudad de Buenos Aires hay menos de 100 personas en los sistemas públicos cuando supo haber 450. La principal preocupación cuando surgió esta variante fue por el estrés del sistema sanitario de no dar a basto por la cantidad de contactos aislados y la decisión fue que no se aíslen más los contactos vacunados. Sudáfrica lo llevó a un nivel más allá, y fue que no se aísle ningún contacto, vacunados o no».

En relación a ello, el bioquímico indicó que «hay que pensar en un horizonte en el cual no podemos vivir en base a la cantidad de contagiados. La medida más efectiva es la vacunación y Argentina es uno de los 10 países con más vacunados del mundo. Hay que tener paciencia para ver la cantidad de fallecidos que dejó Omicron», planteó.

Para terminar, remarcó que «esta enfermedad ha desbaratado los sistemas predictivos. Las variantes del virus van a aparecer, pero no se pueden hacer predicciones sobre cómo va a ser, por eso no puede decir qué va a pasar en seis meses. Delta fue una tragedia para los países no vacunados, no así en los vacunados. Argentina casi no tuvo problemas». (Radio Provincia). (14-01-22).