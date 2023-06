(Con audio) Anita Chiclana: «Tengo vitíligo y me acepto como soy»

Ana Paula Chiclana es una niña platense de 12 años, que decidió protagonizar una campaña para concientizar sobre la enfermedad que padece, el vitíligo, con el objetivo de combatir el desconocimiento y la discriminación.

En diálogo con Radio Provincia, manifestó que lo que busca es “difundir sobre esta enfermedad y que la gente sepa de qué se trata”. Manifestó que muchas personas que tienen esta condición “se sienten mal, pero no hay que ponerse mal, sobre todo quienes están comenzando a tener vitíligo”.

Informó que “el vitíligo son manchas en la piel, están también en el pelo y parecen canas” porque “es la piel que no pigmenta”. En su caso, “empecé con la cara” y “va creciendo o disminuyendo según los tratamientos”.

Anita, como la llaman sus allegados, dijo que “algo que me motivó” a hablar de este tema es que, a causa de ello, “antes era muy insegura, pero ahora tengo la seguridad para hablar con todo el mundo de qué se trata y aprender que hay cosas peores”.

“El vitíligo me agarró a los 8 años, en la primaria había muchos niños que me preguntaban porque tenía algo distinto a todos. Alguna que otra burla pudo haber, pero en ese momento no entendía por qué me pasaba a mí. Me ponía re mal cuando me preguntaban. Ahora, con el tiempo, aprendí a aceptar lo que soy y ahora, en la secundaria, una vez un chico me preguntó” y le pudo aclarar “que no me dolía y que no es contagioso”.

Su mamá, Elisa, dijo que para las personas que sufren vitíligo “el apoyo emocional de la familia es más importante que cualquier tratamiento” y reveló que Anita “ya no quiere hacer tratamientos, porque se acepta como es”.



