(Con audio) Advierten un aumento de las adicciones y consumo problemático

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó mediante un documento, de un incremento en sustancias como el alcohol, las bebidas energizantes, el tabaco y la marihuana.

En charla con Radio Provincia, Marta Braschi, médica especialista en Toxicología del Hospital de Niños Doctor Ricardo Gutiérrez e integrante de la SAP señaló: que “El impacto del consumo se puede apreciar en distintas franjas etarias, y también está vinculado a lo que consumen los familiares y tener intoxicaciones ocasionales en el hogar por descuidos”.

La SAP presentó un documento que alerta sobre el uso abusivo de alcohol, tabaco, bebidas energizantes y marihuana. La especialista comentó que “circula desde todos lados el tener algo rápidamente para no poder aburrirse y eso no permite la tolerancia a la frustración” y detalló que durante la pandemia se advirtió que «la exposición a las sustancias era menos no podías encontrarte con pares. Hubo un descenso del control de la salud mental y el encierro complicó porque generó angustia».

Finalmente. explicó que “en niños y adolescencia se notó la desregulación emocional. Y además los más chicos se intoxicaban con productos de limpieza por accidente”. (Radio Provincia). (19-11-22).