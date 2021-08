Comienza hoy la vacunación contra el coronavirus para adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades

Tras un encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), los ministros de Salud nacional y provinciales definieron comenzar hoy martes con la campaña de vacunación contra el Covid-19 en menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades, gracias a la vacuna de Moderna donada por Estados Unidos.

Según informaron, los criterios de inclusión fueron avalados por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN). ¿Quiénes serán los primeros en ser inmunizados?

“Durante el último tiempo estuvimos intercambiando información con los equipos técnicos para la inclusión de adolescentes priorizados y ya las jurisdicciones cuentan con las dosis para iniciar la vacunación en este grupo”, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, durante la reunión con sus pares provinciales donde definieron dar inicio a la inmunización para los menores de entre 12 y 17 años.

Además, se analizó el avance en la aplicación de las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus y cuál es la situación de la variante Delta en la Argentina.

Quiénes serán los chicos incluidos en esta primera etapa

Según explicaron en un comunicado emitido por la cartera sanitaria nacional, la vacuna de Moderna donada por Estados Unidos estará destinada a adolescentes entre 12 a 17 años con condiciones priorizadas, las cuales no solo fueron avaladas por la COFESA, sino también por especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN).

De este modo, en esta primera etapa se priorizará la inmunizaciones a chicos que presenten:

Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 (IMC > 35; puntaje Z ≥ 2) y grado 3 (IMC > 40; puntaje Z ≥ 3).

Enfermedades cardiovasculares crónicas: tales como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca y/o cianóticas no corregidas.

Desnutrición grave (puntaje Z < -3)

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica). Síndrome nefrótico.

Enfermedades respiratorias crónicas: tales como fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; que requieran oxígeno terapia; que presenten enfermedades graves de la vía aérea; que hayan sido hospitalizados por asma; y que padezcan patologías neuromusculares con compromiso respiratorio.

Enfermedad hepática: Cirrosis.

Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

Pacientes en lista de espera o hayan sido trasplantados de órganos sólidos. Pacientes con trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Personas con inmunodeficiencias primarias.

Personas gestantes de 12 a 17 años, en cualquier trimestre del embarazo, previa evaluación de riesgo/beneficio individual.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Personas de 12 a 17 años con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas de 12 a 17 años con pensión no contributiva con Certificado Médico Obligatorio.

Vale destacar que en muchos distritos se reclamará la presentación de certificados o documentos que acrediten la prioridad para recibir la vacuna. Por lo cual, más allá de las declaraciones juradas requeridas para los menores de 12 años, será de suma importancia contar con esos documentos.

Asimismo, señalaron que las segundas dosis se aplicarán a 28 días de la primera y que, de retrasarse esta inmunización, no se reiniciarán los esquemas, aunque aclararon que para “la máxima protección se debe completar las dos dosis”. (03-08-21).