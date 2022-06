Comienza hoy el nuevo torneo de primera de AFA

Comienza hoy, viernes 3, la Liga Profesional de AFA. A partir de las 19, se medirán Barracas Central y Central Córdoba.

El resto del programa es el siguiente:

Mañana, sábado 4

14.00 | San Lorenzo vs. Independiente

14.00 | Atlético Tucumán vs. Colón

16.30 | Banfield vs. Newell’s

19.00 | Platense vs. Godoy Cruz

19.00 | Patronato vs. Vélez

21.30 | Racing vs. Huracán

Domingo 5 de junio

13.00 | Talleres vs. Sarmiento

13.00 | Unión vs. Tigre

17.00 | Estudiantes vs. Gimnasia (emisión de LA DORREGO)

19.30 | Boca vs. Arsenal (emisión de LA DORREGO)

21.30 | Defensa y Justicia vs. River

Lunes 6 de junio

19.00 | Rosario Central vs. Lanús

21.30 | Argentinos Juniors vs. Aldosivi

Cómo se jugará la Liga Argentina 2022

Serán 28 equipos, dos más que en la Liga Profesional 2021, y volverán los descensos. Serán 27 fechas, todos contra todos y el campeón será el que sume más puntos. Los dos equipos que queden últimos en la tabla de promedios, perderán la categoría y jugarán en la Primera Nacional.

Así será la clasificación a las copas internacionales 2023 en la LPF

Tanto el campeón de la Copa Liga Profesional 2022 (Boca) como el de la Liga Profesional 2022 se clasificarán a la Copa Libertadores 2023, además de enfrentarse por el Trofeo de Campeones. Los demás boletos y la clasificación a la Sudamericana se decidirán según la ubicación en la tabla anual compuesta por ambos certámenes: los primeros tres (sacando los mencionados campeones y al campeón de la Copa Argentina 2022) se ganan el derecho de jugar la Libertadores, mientras que los seis que le siguen van a la Sudamericana. (03-06-22).