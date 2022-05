Comienza el miércoles la temporada de caza comercial de liebre

Entre el 3 y el 4 junio comenzará en la Provincia la temporada de caza comercial de liebre.

“Cuando comencemos y se desarrolle la actividad veremos cuánto dura, porque habitualmente la temporada se extiende por 60 días y el año pasado se terminó a los 35. Hubo una contradicción, decíamos que había poca liebre en esta zona y mucha en otras, pero los cupos de los cinco frigoríficos se completaron rápidamente y solo duró 35 días”, aseguró a LU 24 Sergio Vitali, acopiador barraquero en Tres Arroyos.

“El movimiento que generaba la temporada de caza ha ido decreciendo con el tiempo, en gran cantidad; de exportar millones de ejemplares, quizá 6 o 7, ahora hablamos de entre 700.000 y 900.000 ejemplares. Probablemente los cambios generacionales han generado una baja en el consumo; en Italia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, la consumen personas grandes y no se ha transmitido la costumbre a los más jóvenes. Y en nuestro país directamente ni la probamos; hay que reconocer que bien elaborada es muy buena, pero son muchos los alimentos que produce nuestro país y que son opción de consumo antes que la liebre”, reconoció Vitali.

Cada temporada es distinta a la anterior, advirtió, y en este sentido es probable que el costo de los combustibles influya de manera gravitante en la que se va a iniciar. Tampoco se sabe qué pasará con el precio de los ejemplares. “El año pasado cerró a 380, 400 pesos; y a pesar de la inflación, y teniendo en cuenta que los cinco frigoríficos se ponen de acuerdo previamente, es probable que no supere los 500 pesos en el arranque. Me preocupa que se repita lo del año pasado, que parecía que no había liebres, que no se veían, y luego aparecieron gran cantidad de ejemplares y fue difícil balancear la oferta, demanda y precio”, concluyó. (LU 24). (31-05-22).