Comercial: se jugó la segunda fecha del grupo B

Anoche se jugó la segunda fecha de la zona B del certamen comercial de fútbol que organiza el Club Independiente. Estos fueron los resultados:

Rotisería El Bati 1 (Juan Acosta)

Tercer Tiempo de Bahía Blanca 1 (Leandro Heckel)

Walter Maderas 2 (Roger Soca-2-)

Mundo Móvil Nemo de Monte Hermoso 1 (Alejandro Rasmussen)

Cómo sigue

Mañana, jueves 13

21: Ferretería 86 de El Perdido vs. Raúl H. Pérez

22,30: Social Pehuen Co vs. Almacén de Pastas (12-01-22).