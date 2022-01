Comercial del CAI: muchos goles en el inicio del grupo B

Se disputó anoche la segunda programación del torneo comercial nocturno de fútbol que organiza el Club Independiente.

La fría noche le restó público a la jornada en relación con la cantidad de espectadores que hubo el lunes.

Por la primera fecha de la zona A, en primer turno, Rotisería El Bati venció 3-0 a Walter Maderas con goles de Nazareno Romero, Julián Troncoso y Juan Acosta.

Luego, Tercer Tiempo de Bahía Blanca goleó 8-2 a Mundo Móvil Nemo. Para el ganador anotaron Julián Justus, Juan Antonello (2), Leandro Jekel (3), Emiliano Echeparegorda y Emiliano Shura. Para los del balneario marcaron Guillermo Coronel y Fernando Castro.

Mañana jueves se abrirá la acción en el grupo C con este programa: 21, Raúl H. Pérez vs. Almacén de Pastas; 22.30, Ferretería 86 de El Perdido vs. Unión Pehuen Co. (05-01-22).