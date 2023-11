Cobros indebidos: IOMA no descarta romper con FEMEBA y negociar con los círculos médicos

El presidente del IOMA, Homero Giles (foto), expresó fuertes cuestionamientos a la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) ante su “inacción” por los cobros indebidos a los afiliados de la obra social y no descartó la posibilidad de dar por terminado el convenio de colaboración y rediscutir, de forma directa, con los círculos médicos de cada localidad.

En el marco de la inauguración de un policonsultorio en Olavarría- el 220 de su gestión- promovido por el sindicato docente UDOCBA, el funcionario de Axel Kicillof brindó una entrevista ante los medios, en la que planteó que la entidad federativa no reconoce la problemática del cobro indebido y afirmó que una parte de los fondos que aporta la obra social para el pago de honorarios no llega directamente a los médicos.

“Con FEMEBA no veo solución. Durante los 4 años que estoy en el IOMA y tengo diálogo constante, ellos niegan la problemática del cobro indebido. Tenemos auditorias que muestran y evidencian que un 80% de cobro indebido en el territorio de FEMEBA. Hablamos de 8 mil médicos en la provincia y hay distritos en que solo hay médicos de FEMEBA. Ahora vemos notas en las que aumentan de manera unilateral el copago y es cobro indebido porque no existe decisión unilateral. Es un convenio de dos partes” cuestionó.

En ese sentido, Homero Giles opinó que la relación con FEMEBA “es un problema porque niega esa situación y promueve el cobro indebido. Si es un intermediario que no aporta a la solución y genera un problema es un intermediario que debemos recalcular y ver si continuamos o no. Femeba no son los médicos, es una federación que nuclea círculos médicos” advirtió.

“Si con FEMEBA no podemos solucionar el problema tendemos que hablar con los círculos médicos. Lo círculos médicos no reciben el total del recurso que envía IOMA. Hay mucho recurso que se queda en FEMEBA y no es vertido a los honorarios de los médicos. Lo vimos con una nota de FEMEBA diciendo que cuando nosotros pagábamos 5 mil pesos ellos le pagaban 1 mil pesos a los médicos ¿Por qué?” cuestionó el titular de IOMA.

“Hay que sacar las barreras y los intermediarios”

En contraposición a ese mecanismo, Homero Giles puso como ejemplo la cobertura de salud alcanzada por IOMA en La Plata y el modelo alternativo de los policonsultorios.

“IOMA tiene que resolver el problema a los afiliados no a FEMEBA. FEMEBA nos ha generado muchos problemas porque no distribuye el recurso a los médicos como actualmente funciona en La Plata, donde no hay una intermediación con finalidad de rentabilidad y hay más médicos trabajando. Todo el recurso le llega a los médicos” diferenció. Y advirtió: “Hay que sacar las barreras y los intermediarios” dijo.

En esa dirección, también valoró el avance de acuerdo con gremios y otras organizaciones para la creación de más de 200 policonsultorios: “Son clave porque es otro modelo de trabajo. Un consultorio es una pequeña empresa y todos los médicos tienen la problemática de crear su consultorio y conseguir pacientes. FEMEBA no ayuda en absoluto en eso a los médicos” advirtió.

“Los policonsultorios vienen a solucionar eso porque tiene la estructura armada y garantizada por el sindicato que le da tranquilidad a los médicos. El médico viene con la turnera completa, trabaja y se va” concluyó el presidente de IOMA. (Fuente Infocielo). (02-11-23).