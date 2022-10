Circulación por banquinas: Es una de las infracciones más frecuentes, pero los conductores no lo admiten

En segundo lugar, se indagó respecto ¿Cuáles son las situaciones en las podría circular por la banquina . Así, el 49,4% dijo hacerlo solo si el tránsito se encuentra detenido por un siniestro vial ; el 13,7% afirmó hacerlo siempre que puede; el 12,8% sostuvo que lo haría como vía de escape ante una congestión; y el 24,1% dijo no saber o decidió no contestar. “Los datos del sondeo muestran que, si bien la mayoría de los conductores afirma no utilizar la banquina, al indagar sobre los motivos por los que podría hacerlo se observa un fuerte desconocimiento de la norma o la decisión de no cumplirla de manera explícita”, indicó Facundo Jaime, vocero del Observatorio de CECAITRA.