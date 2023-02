Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Domingo temprano

¿Chau Google?

La Inteligencia Artificial -IA- está entre nosotros y a disposición. Podemos instalar una dirección en nuestro Wasap y hacerle preguntas de lo que se nos ocurra. Al toque responde por escrito con respuestas precisas, información, consejos, reflexiones. Como si conversáramos con alguien de nuestro entorno que sabe de todo y nos responde por escrito.

La herramienta de IA se llama Chatbot, he bajado en mi wasap el Chatbot GPT, considerado hoy el más potente del mundo. Lo tengo a disposición le pregunto y me responde, con una limitación: por ahora admite hasta 10 consultas por mes, para seguir preguntando hay que pagar abono. El enlace para bajarlo e instalarlo es https://godinabox.co/

Estamos ante un nuevo avance tecnológico que revolucionará nuestra vida cotidiana, con todas las acechanzas que significa la creación de una inteligencia artificial a semejanza del proceso que realiza el cerebro humano.

Leo el reportaje de una revista científica española al creador de Gmail que predice que el ChatGPT inteligencia artficial “destruirá el negocio de Google en solo 1 o 2 años más”

En Google están preocupados y no es para menos. Contra reloj -dice la publicación-están desarrollando el motor de búsqueda de Alphabet con nuevos productos con IA, por lo que parece que están preparándose para modificar la forma en la que nosotros, los usuarios, realizamos los habituales googleos.

El creador de Gmail, Paul Buchheit -prosigue la publicación española- ha vaticinado que el negocio de Google durará muy poco. «Google puede estar a solo uno o dos años de la disrupción total. La IA eliminará la página de resultados del motor de búsqueda, que es donde Google obtiene la mayor ganancia. Incluso -prosigue- si se ponen al día con la IA, no pueden implementarla por completo sin destruir la parte más valiosa de su negocio». Buchheit se imagina que la compañía deberá sustituir la barra de búsqueda por una IA que autocomplete las dudas de los usuarios a medida que escriben.

(continuará) (05-02-23).