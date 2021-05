Causa Facundo: la legisladora bahiense Banfi apuntó contra el fiscal Martínez y la jueza Marrón

“Hay pruebas para que sea procesada la Policía y hay una Justicia como un fiscal apartado que nunca tomó medidas para avanzar y seguir hacia el juicio”, aseveró la legisladora bahiense Karina Banfi, en relación a la investigación por la muerte del joven Facundo Astudillo Castro.

En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto del oficialismo que tiene como objetivo erradicar la violencia institucional, se presentó Cristina Castro.

También brindaron su testimonio María Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, joven que fue asesinado por policías en Córdoba, y Patricia, mamá de Franco Isorni, quien murió en Santiago del Estero tras recibir un disparo en la cabeza cuando era perseguido por efectivos policiales.

“Desde Juntos por el Cambio entendemos que hay que hacer un fuerte trabajo sobre este proyecto porque es bastante básico para lo que refiere la temática y para la complejidad que tiene”, explicó en Radio Altos de Bahía Blanca la diputada Karina Banfi.

Contó que los tres testimonios dejaron al descubierto que una vez que las familias, tras perder a sus seres queridos por violencia institucional, sufren ellas mismas “un derrotero de violencia institucional con la Justicia, con los magistrados, con los auxiliares de la justicia”. Y todo eso, consideró, ocurre porque hay un estado que no toma la decisión definitiva de condenar estos hechos y se vuelve cómplice de los asesinos de estas personas.

“Hay como una justicia conviviente y ahí está el problema del sistema y donde tenemos que trabajar”, enfatizó. Puso como ejemplo, que muchas veces fiscales tienen que trabajar con policías que son acusados de asesinatos, para esclarecer hechos de narcotráfico. “Hay una relación viciada que no se resuelve institucionalmente”, aseveró.

Y puso como ejemplo la causa judicial por la desaparición de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte. “Se generan vicios en los sistemas que después terminamos no sabiendo la verdad del caso y quedándonos con la duda si efectivamente a Facundo lo mató la Policía”, admitió.

La legisladora bahiense de Juntos por el Cambio afirmó que hay pruebas para que policías de la Bonaerense sean procesados y hay una Justicia con un fiscal apartado como es Santiago Ulpiano Martínez “que nunca tomó medidas para llevar adelante la causa y seguir hacia el juicio”.

“¿Qué posición debería tener la sociedad si no es apoyando a una madre que perdió a su hijo? ¿Cuál puede ser el interés de una madre a la que le mataron a un hijo se llame Cristina, Patricia o Soledad, de atacar al poder político o a los medios de comunicación?¿Qué intereses creados podría tener que no sea saber quién mató a su hijo?”, se preguntó.

Y remarcó que como diputada nacional, la posición que debe tomar es la de “abrazar a las víctimas” y manifestó que hay que pensar cuál sería la otra posición que no sea la “de defender a una mujer que no tiene ningún tipo de posición política, que es apolítica como lo dijo ayer varias veces, y que lo único que quiere es justicia”.

En el relato ante los diputados, Cristina Castro cuestionó que la Ley de Víctimas que fue aprobada en el Congreso en 2018 no se está siendo implementada. “No se implementa en la Justicia porque las querellas no son escuchadas, no tienen participación de igual manera que el impulso que hace la fiscalía”, señaló Banfi.

“Aparece este derrotero cuando decís cómo hago para pelear contra el Estado, cuando no tengo recursos, cuando no soy una persona importante, cuando no conozco a gente influyente y cuando solamente soy un trabajador como cualquier otro. Tuviste una desgracia, tragedia e injusticia y encima tenés que buscar justicia por la memoria de tus hijos”, remarcó.

Ese, dijo, es el punto a resolver con el proyecto de ley del Frente de Todos y sostuvo que para erradicar la violencia institucional hace falta una decisión política de los más altos mandos. Informó que en pandemia aumentaron las denuncias de violencia institucional, pasando de 71 en enero de 2020 a 531 en agosto del mismo año. Además, hubo 23 asesinatos donde se acusa a la Policía, 14 de esos crímenes se cometieron en la provincia de Buenos Aires.

Al ser consultada sobre la posición que tiene respecto a cómo la jueza federal María Gabriela Marrón y el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez llevaron adelante la causa, primero por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y luego por su muerte, resumió que se basa en los hechos y los resultados y recordó que el Procurador decidió sumar a dos fiscales y apartar a Martínez.

“Según Marrón no podía seguir el dictamen de lo que pedía la fiscalía porque estaban mal elaborados los proveídos. ¿Usted cree que Santiago Ulpiano con la experiencia que tiene como fiscal va a firmar una cosa que está mal hecha? ¿Por qué hace un año que no hay ni un procesado? ¿Por qué la pelea con la querella y por qué quieren eyectarla? ¿Cuál es el interés de la jueza y del fiscal?”, enumeró.

Banfi, por último, planteó que no hace juicios de valor, que eso lo tiene que hacer la mamá y la sociedad cuando ve que no hay resultados en la causa judicial. “Cuando uno va a la Justicia tiene un objetivo que es saber la verdad. Por eso le pregunto a la sociedad: ¿Qué pasó con Facundo? Sabemos o creemos cosas que dicen que pasaron, pero nosotros necesitamos como sociedad para sanar siempre saber qué pasa con las injusticias y darle paz a las familias”, finalizó. (Frente a Cano).