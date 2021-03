Carta de un desencantado peronista dorreguense

Pensé mucho antes de enviar el mail a LA DORREGO. Después, me animé a hacerlo, pero desde el anonimato. Podrán acusarme de cobarde, pero somos una comunidad chica y arriesgar una opinión crítica suele generar consecuencias. Dejo a criterio de la radio la publicación del texto, así como las correcciones que crean oportuno hacer, respetando el espíritu del comentario, pero creo que a nadie falto el respeto, ni muchos menos personalizo mis cuestionamientos en tal o cual persona.

Soy peronista. Hace varios meses vengo analizando el accionar de mi partido en Coronel Dorrego y me siento muy defraudado. Hablo no solamente del PJ como partido, sino también del bloque de concejales. Sería irrespetuoso afirmar que la bancada de la oposición cogobierna con el Ejecutivo de Raúl Reyes, pero últimamente hubo algunos hechos que evidencian una postura muy complaciente. Primero, el aumento de tasas, aprobado por unanimidad. Fue de un 45% en promedio, pero nadie explicó (ni el Ejecutivo, ni el bloque del oficialismo ni el de mi partido) que por una rezonificación hubo vecinos que sufrieron aumentos que, en algunos casos, superaron holgadamente el 100 por ciento. Las explicaciones llegaron después, pero, “marche preso”. ¿Había que hacer esta rectificación en medio de una pandemia?. Días después, también con dictamen único, se aprobó el presupuesto. Pese a que muchos limitan el tratamiento del presupuesto a una cuestión estrictamente de números, no hay nada más político que un presupuesto. El presupuesto determina, a mi humilde entender, el perfil de un gobierno. Sus prioridades. También sus omisiones. ¿Están de acuerdo el bloque de mi partido y la conducción del PJ con el perfil de gobierno del contador Reyes?.

Hay otras cuestiones que considero deben despertar el interés de un bloque de la oposición. Por ejemplo: no sería bueno saber por qué se demora la puesta en marcha de la planta de agua. En relación a esto, no merece la población una mejor organización del sistema de entrega de bidones. ¿Hubo en la ciudad personas que fueron vacunadas contra Covid 19 sin turno previo? O la deficiencias en el funcionamiento de algunas áreas muy importantes cuyos responsables llevan varios años en el cargo y, creo, han cumplido un ciclo. Hay muchos otros temas para analizar y cuestionar de un gobierno conservador como el dorreguense, pero solo me referí a los más recientes.

No es mi idea que el bloque de mi partido practique una oposición descarnada e irresponsable como lo es la oposición que ejerce Juntos por el Cambio contra los gobiernos de Provincia y Nación. Escuchaba en la radio a la presidente del bloque de la oposición y estoy muy de acuerdo en que la gente está cansada de las peleas constantes. Pero plantear en el recinto estos y otros interrogantes no creo que profundicen la “grieta” , sino que, muy por el contrario, le dan contenido a la función esencial de un concejal, mucho más de la oposición, como es el control de los actos de gobierno.

Aclaro que respeto en lo personal a los cuatro (N del R: son cinco) integrantes del bloque de mi partido y de la conducción partidaria. La crítica no es personal, solo política. Admito, y lo valoro, que ellos están mucho más expuestos que este compañero que decide exponer sus diferencias sin “dar la cara”. También sé, porque me lo han manifestado, que hay otros peronistas de Dorrego que piensan bastante parecido a mí. (21-03-21).