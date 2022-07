Carlos Paschetta: “Tejada era el que me interrogaba”

En la primera semana de julio se desarrollaron dos audiencias. El lunes 4, en la vigésimo primera, varios testigos pidieron la no publicidad de su declaración. El testimonio que fue transmitido por los canales habituales fue el de Carlos Alberto Paschetta, quien estuvo presente en la sala del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca.

Carlos era estudiante de Ingeniería Química al momento de su detención el 15 de diciembre 1975 en un operativo en el Barrio Universitario. “Estaban de civil. Uno de los que hizo el operativo, era el comisario Noel. Me vendaron, me esposaron y me llevaron. Tejada era el que me interrogaba”, relató Paschetta. Cabe recordar, que ambos torturadores fallecieron, condenados pero en sus domicilios particulares. Noel a principios de 2019 y Tejada recientemente.

Tiempo después, ya en libertad, Paschetta recordó dos momentos en los que se encontró con sus torturadores: “en una oportunidad voy hasta Cerri porque yo tenía abejas y el delegado municipal me dice: ‘¿sabés con quién estuve ayer? Con el bombón asesino’. Le decían así a Noel”. Trabajaba como empleado de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de General Daniel Cerri. “Lo veo y me dice: ‘¡uyPaschetta, la macana que nos mandamos con vos y con tu hermano!’”.

En otra oportunidad, Paschetta concurre al V Cuerpo de Ejército para hablar con el General Catuzzique “había sido jefe mío en el servicio militar en Esquel. Él me presenta a Tejada y este asegura que me interrogó a mí.Es más, me trajo un dosier donde estaba lo que yo había dicho. Antes de irme, Catuzzi me dijo: ‘te voy a dar un salvoconducto porque no tenemos control de los grupos parapoliciales y por ahí te van a parar en la calle”.

Sobre Laura Manzo, víctima en esta causa, Paschetta declaró que “ella fue una de las chicas con las que nos hacían tortura psicológica, porque le hicieron el famoso cepo de campaña. Le pusieron una bombilla en la vagina y le daban máquina. Y a nosotros nos hacían mirar y nos golpeaban, nos decían ‘no sos capaz de defenderla’, eso me quedó muy grabado. Yo no había visto nunca hacerle eso a una mujer”, contó Paschetta.

“Las secuelas fueron muy grandes”

El 7 de julio se llevó a cabo la audiencia 22 de la Mega Causa Zona V y declaró a través de la conexión telemática, Horacio Pérez que era estudiante de Ingeniería Química, oriundo dela ciudad cordobesa de Huinka Renanco. Vivía en Bahía Blanca junto a José Beltramini, víctima en esta causa, en una pensión ubicada en Manuel Alberti esquina Hugoni, que estaba a cargo de una vecina italiana llamada Doña Finicia. En la residencia estudiantil tuvieron lugar tres allanamientos entre marzo de 1976 y mayo de 1976. En el primero fueron secuestrados Beltramini y Pato García.

“Como ya habíamos perdido el comedor universitario, fui a comprar vianda para almorzar y cuando volvía por el barrio de Villa Floresta vi personal del Ejército bloqueando el tránsito peatonal y vehicular.Un vecino me dijo que estaban allanando la casa de Doña Finicia”, relató Pérez. “Decidí regresar. Me encontré con Pato García y conversamos sobre la casa que estaba allanando. No vayas, le dije. Él no quería que los militares le robaran su equipo de música y sus discos. Continuó hacia la vivienda y lo secuestraron junto con José”.

Horacio describió como transcurrieron los días subsiguientes: “esa misma noche, compañeros de estudio, me ayudaron a sacar pasaje a mi pueblo.Antes de irme llamé por teléfono a Doña Finicia, llorando me dijo que se había llevado a Beltramini y a García y que los militares habían vuelto a la tarde para preguntar por mí. El 6 o 7 de marzo,Beltramini fue con el profesor Cendra, llegaron a mi pueblo ypude comprobar que estaba golpeado con moretones y tenía daños psicológicos”.

Sobre José Beltramini, Pérez contó que años más tarde pudieron dialogar sobre las torturas y secuestros que sufrió. “Las fuerzas armadas que ingresaron inmediatamente lo encapucharon y a partir de ahí no pudo ver más nada. Sufrió torturas. Su principal dificultad, era la respiración. Tenía colocada una doble capucha. Pedía poder respirar, esto le trajo secuelas en su salud. Con los años me pudo comentar que había recibido picana y había sido sumergido la cabeza en agua y que escuchaba a otras personas en otro lugar, como si fuera un galpón. Escuchaba el ruido del tren. No pudo continuar con sus estudios. Las secuelas fueron muy grandes. Con los años supo que estuvo secuestrado en La Escuelita, Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT).

“Más allá de las atrocidades, no pudieron vencer el proyecto nacional”

Luego fue el turno de Víctor Enrique Tomaselliquien estuvo detenido seis años en Rawson a disposición del Poder Ejecutivo Nacional luego de haber sido secuestrado en Trelew junto a su esposa y a su padre. Fue militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue citado por el Ministerio Público Fiscal para declarar por la víctima en esta causa Graciela Juliá, que Tomaselli conoció en 1973: “era una dirigente muy reconocida de la Agrupación Evita dentro de las agrupaciones que estaban con la Juventud Peronista. Se había tenido que ir de Bahía Blanca porque estaba señalada”, expresó Víctor.

En relación a los imputados por delitos de lesa humanidad, Tomaselli remarcó que“son infames traidores a la Patria, subvirtieron el orden constitucional, ejercieron violencia contra todos nosotros. Hubo 10 mil presos políticos además de los 30 mil compañeros desparecidos. Es aberrante tener 24 años y que te hayan matado a tantos compañeros”.

Por último, expresó que “felizmente, pese a todo lo que pasamos los del pabellón en Trelew, logramos trascender, después del ‘83, salieron 14 diputados nacionales y varios ministros. Más allá de las atrocidades, no pudieron vencer el proyecto nacional”.

Dos testimonios de la Causa Bayón

Posteriormente, la Fiscalía propuso la reproducción audiovisual de la declración de Julio Lede, quien el 23 de noviembre de 2011 participó en el primer juicio sobre delitos de lesa humanidad celebrado en Bahía Blanca. Lede, oriundo de Huanguelén, fue detenido en primavera de 1976 cuando tenía 19 años.Estudiaba en Buenos Aires y había ido a visitar a su familia cundo el pueblo fue sitiado por el Ejército Argentino. De la comisaría local fue trasladado a Pigüéy luego a Bahía Blanca junto a Marta Bravo, víctima en esta Mega Causa.

Lede estuvo detenido en total dos años. Cuando parecía que lo liberaban luego de hacerle firmar un documento, vendado, lo llevaron al CCDyT “La Escuelita”. “Mi familia se presentó en la comisaría local y le dijeron que fui trasladado al V Cuerpo de Ejército. Le comunicaron que ya iban a tener noticias. En el Comando les mintieron que me habían liberado y que me había ido a Tucumán”, relató Julio.

Sobre el cautiverio y las torturas que sufrió, Lede describió: “me llevaron a una sala de interrogatorios. Me pusieron en una cama metálica, desnudo y me pasaron picana eléctrica durante 2 o 3 días seguidos. Al tercer día, me pusieron en una mesa, en el extremo tenía un tambor, y con una capucha en la cabeza me sumergían entre dos o tres en el tacho, hasta asfixiarme y cuando me sacaban era para preguntarme algo. Después supe que ese lugar se llamaba La Escuelita”.

“Solía escuchar niños, pájaros y trenes. En apariencia era una casa vieja. Ahí adentro también, se vivía el sufrimiento de los demás. El ambiente era terrible.De alguna manera, ir a la cárcel de Villa Floresta fue una forma de volver a vivir, de volver a ver el sol.Lamento no tener la suficiente memoria para detallar toda la verdad”.Así concluyó Julio Lede su declaración en el año 2011.

En la última audiencia antes de la feria judicial invernal, también se escuchó el testimonio de Julio Güeper, grabado el 18 de octubre de 2011 en el marco de la Causa Bayón.Oriundo de Algarrobo,detenido en septiembre de 1976, Güeper declaró que “fui secuestrado por mi ideología política ya quemilitaba en el Partido Comunista. Luego de mi liberación, mi vida continuó con los miedos lógicos. Mi hijo de grande seguía soñando y se despertaba con ruidos pensando que era un helicóptero. Me gustaría quetodo esto sirva para que no ocurra nunca más”.

El juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de las abogadas Verónica Bogliano y Alejandra García, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, son querellantes en este juicio de lesa humanidad, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires, conocido como Mega Causa Zona V.

El TOCF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzgará a 37 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

De los 52 imputados iniciales, 13 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

La próxima audiencia será el 4 de agosto a las 9 horas, luego de la feria judicial de invierno. El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba. (16-07-22).