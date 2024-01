Calor agobiante y viento norte: piden extremar precauciones por riesgo de incendios en Dorrego y la región

La Dirección Provincial de Riesgos y Emergencias advirtió por una elevada amenaza de incendios en nuestra región, debido a las actuales condiciones de temperaturas elevadas y vientos sostenidos del sector norte.

Por esta combinación meteorológica, que se mantendrá al menos hasta el próximo domingo 28, desde el organismo pidieron a los vecinos extremar las medidas de precaución.

Entre las solicitudes se encuentran no quemar pastizales, restos de podas o residuos; no tirar basura, vidrios o botellas en terrenos baldíos; y no arrojar colillas de cigarrillos.

Para los próximos días se espera que se mantengan las temperaturas máximas elevadas, con ráfagas de viento norte que pueden legar a los 45 km/h, especialmente durante el fin de semana. (26-01-24).