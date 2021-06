Cada vez más vecinas y vecinos se suman al pedido de castraciones masivas, gratuitas y sostenidas en el tiempo

La siguiente nota fue leída el jueves último en la sesión del Concejo Deliberante, firmada por vecinas y vecinos de nuestro distrito que quieren que se logre el equilibrio poblacional de perros y gatos en Coronel Dorrego.

El texto fue enviado al intendente municipal Raúl Reyes, con copia a: Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Rosio Antinori, Diputada de la Provincia de Buenos Aires por la Sexta Sección; Honorable Concejo Deliberante de Coronel Dorrego.

De nuestra consideración. Por la presente, los abajo firmantes, vecinos del Partido de Coronel Dorrego, unidos en el reclamo por castraciones masivas, gratuitas, sostenidas en el tiempo, abarcativas, tempranas y extendidas, nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitar el cumplimiento de la Ley 13.879/08 y su Decreto Reglamentario 400/11 y la implementación en nuestro Partido de un Programa Ético, Eficiente y Económico de control de sobrepoblación canina y felina, diseñado por la Red de Políticas Públicas, que adjuntamos con la presente.

Nos motiva este reclamo el hecho de que ya no queremos vivir en un lugar donde constantemente se abandonan perros y gatos (consecuencia directa de la sobrepoblación existente), no queremos ni un ingreso más en la perrera, estamos cansado de ver animales en situación de calle y porque aspiramos a que en nuestro Distrito se alcance el equilibrio poblacional de la especie canina y felina, entendiéndose por tal, la equiparación y el sostenimiento en el tiempo del número de nacimientos con la disponibilidad de hogares para albergarlos.

Asimismo, consideramos que la sobrepoblación canina y felina constituye un grave riesgo para la salud, no solo de los animales sino también de la población humana. La sobrepoblación animal aumenta el riesgo para la población de la transmisión de enfermedades como la rabia, la leishmaniasis visceral, la hidatidosis, la toxocariasis, la leptospirosis, la brucelosis y la toxoplasmosis. Por lo que no llevar a cabo desde el Estado una política pública que equilibre la población animal, representa un menoscabo directo del derecho Constitucional que tiene cada ciudadano a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.

Los municipios de la Provincia de Buenos Aires deben cumplir con la Ley 13.879/08 de control de sobrepoblación de perros y gatos, y cumplir su Decreto Reglamentario Nº 400/11.

La Ley 13.879/08 tiene como objetivo que los Municipios y Comunas de la Provincia alcancen el equilibrio poblacional exclusivamente mediante castraciones masivas, único método ético aceptable, frente a las matanzas que se venían realizando en gran parte de la provincia (que jamás solucionaron la cuestión).

El Decreto Nº 400/11 Reglamentario de la citada Ley explica en el Art. 2º de su Anexo: “El Estado Municipal y Provincial, en su condición de autoridades sanitarias rectoras, implementarán las estrategias y acciones que permitan alcanzar el equilibrio entre la población animal, la humana y el medio ambiente, a fines de lograr una sana convivencia entre ellos. Se entiende por equilibrio de perros y gatos a la equiparación y sostenimiento en el tiempo del número de nacimientos con la disponibilidad de hogares que puedan cumplimentar con la tenencia responsable”.

De aquí surge claramente la responsabilidad de los Municipios en la aplicación de esta Ley.

Responsabilidad que también está determinada por la propia Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 6769/58 que establece que corresponde al Municipio “…reglamentar… la protección y cuidado de los animales” entendiendo que dentro de las atribuciones que comprende se encuentran aquellas medidas, acciones y servicios necesarios para conservar y cuidar la salud de los mismos.

Es decir, que corresponde a los Municipios la protección y cuidado de los animales per sé, cuidado que incluye su salud y reproducción controlada.

También la importancia de cuidar la salud de los animales de compañía, perros y gatos, que conviven con las personas se corresponde con las responsabilidades del Municipio en materia de protección del Ambiente y de la Salud Pública, evitando riesgos a la población.

Para esto es clave optimizar el uso del recurso público capacitando a su personal, en especial a los veterinarios y a sus equipos, en castraciones a ritmo de campaña, técnica a través de la cual un veterinario castra unos 40 animales por día (algunos llegando a 100 por jornada completa), como se puede corroborar en Municipios como Almirante Brown, Vicente López, Funes y muchos otros.

Además, el Decreto 1088/11 establece en su Art. 2º “El desarrollo y la implementación de políticas de sanidad adecuadas para la preservación de perros y gastos que, mediante la prevención, promoción, protección y asistencia garanticen la disminución y posterior eliminación de las enfermedades zoonóticas preservando la salud humana, así como el control de la población canina y felina mediante campañas de esterilización organizadas en forma estratégica, propendiendo a que la esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva, sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo, abarcativa y gratuita”.

A su vez, el incumplimiento a la normativa señalada implica la comisión de los delitos consagrados en los Arts. 206, 207 y 248 del Código Penal Argentino. Es decir, que no cumplir con los mandatos y obligaciones que las leyes de policía sanitaria animal imponen, implica la comisión de una acción criminal, atento a que ello representa un potencial peligro para el bien jurídico protegido, esto es, la salud de la población. Tampoco resulta un dato menor que quien incumpla sea un funcionario público, ya que es el propio Código Penal que agrava la figura del Art. 206, al imponerle una pena de inhabilitación especial. En igual sentido, el Art. 248 sanciona a aquellos funcionarios públicos que no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere.

Nuestro Plan de Equilibrio poblacional (basado en la experiencia de variados municipios donde ya ha funcionado con éxito) establece que para que la implementación de una política pública, destinada a equilibrar la población canina y felina, logre el impacto poblacional adecuado, se requiere que se cumplan SIN EXCEPCIÓN 6 características. Las castraciones DEBEN ser: masivas, gratuitas, abarcativas, sistemáticas (sostenidas en el tiempo e ininterrumpidas), extendidas y tempranas.

Creemos, que para obtener resultados y ver el impacto en la reducción de la sobrepoblación es indispensable que el servicio público abarque a la totalidad del área geográfica, acercándose el servicio a toda la población, utilizando para ello sociedades de fomento, clubes, asociaciones vecinales, delegaciones municipales, entidades religiosas, etc. Se debe facilitar a la población el acceso al servicio.

En nuestra Ciudad, muchos y muchas no cuentan con movilidad propia ni con recursos económicos suficientes, para acercarse hasta la perrera municipal (a sacar turno y luego nuevamente a realizar la castración), siendo que la misma se encuentra bastante alejada de muchos barrios. EL ESTADO DEBE LLEGAR A TODOS LOS BARRIOS Y PUEBLOS DEL DISTRITO, SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA.

Asimismo, es fundamental la difusión continua de los días de castración, el lugar de realización y la forma de sacar el turno.

Para cumplimentar este objetivo, solicitamos que arbitre las medidas necesarias para que el acceso del ciudadano al servicio sea a través de varios canales de comunicación, y no ÚNICAMENTE de manera presencial como se realiza actualmente. No solo por el contexto actual de pandemia y el aumento de casos positivos de Covid-19 en nuestra Ciudad, es que nos parece inadecuado que se requiera la presencialidad para sacar un turno, sino que además, el Estado no puede poner trabas al vecino para el ejercicio de un derecho.

También, consideramos relevante mencionar, que entre las más de dos mil personas que apoyamos este reclamo, se encuentran siete profesionales veterinarios de nuestra ciudad, que de acuerdo a su experiencia consideran que la implementación de esta política pública es el camino correcto para garantizar la salud pública animal y humana de nuestros habitantes.

Sabemos que el servicio público no es suficiente, lo vemos día a día en las calles, hace años que muchos y muchas venimos exigiendo la implementación de una política pública al respecto y la solución a esta temática, por dicho motivo decidimos unirnos en reclamo y somos más de dos mil vecinos y vecinas que le solicitamos a Ud. que en cumplimiento de la Ley 13.879, implemente en nuestro Distrito una política pública destinada a equilibrar la población canina y felina y para ello esperamos que considere implementar el Programa que le acercamos.

Por todo lo expuesto, adjuntamos con la presente

– las 2350 firmas en 172 hojas, dejamos asentado que nos reservamos el derecho de seguir adjuntando planillas de firmas, debido a que algunas planillas han quedado en posesión de personas que actualmente se encuentran aisladas por Covid.

– El Programa de Equilibrio Poblacional en 17 hojas.

– Informe titulado: “EL CONTROL POBLACIONAL DE PERROS Y GATOS COMO MEDIDA CRUCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAS PARASITOSIS” elaborado por la Red de Políticas Públicas 15 hojas, y

– Informe de los costos de insumos de las castraciones en 11 hojas elaborado por la Red de Políticas Públicas. (12-06-21).