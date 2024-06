Buscan salvar al Cine San Martín de nuestra ciudad

Dos proyectos que apuntan a la continuidad del Cine San Martín de nuestra ciudad, presentó este miércoles el bloque de concejales de Unión por la Patria. Ambas iniciativas fueron enviadas a comisiones internas del Concejo Deliberante para su análisis.

Una de las iniciativas propone declarar la utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde se encuentra el histórico cine, calle San Martín 754, así como ordenar la preservación y mantenimiento de la sala del inmueble y el resto de la estructura, a los efectos de conservar el destino para el cual fue construido originalmente.

Estos son los argumentos del proyecto:

*El citado edificio ha constituido o constituye parte del desarrollo y arraigo cultural, histórico, arquitectónico y comunitario que se vinculan con la identidad de los Dorreguenses.

*El inmueble posee 25mts. de frente por 75mts. de fondo, constituyendo una superficie total de 1875mts.2, y conforme información catastral que arroja la página de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires posee una superficie edificada de 1368mts.2.

*Por su localización geográfica, actualmente el frente del inmueble linda hacia su derecha con el Centro Cultural perteneciente al municipio de Coronel Dorrego; y atento la gran extensión de su fondo, linda con el fondo de los inmuebles, no solo del Centro Cultural cuyo ingreso es sobre calle Maciel de nuestra ciudad, sino también con el edificio contiguo que funciona el Museo Histórico también perteneciente a nuestro municipio.

*Incluso, sería propicio la posibilidad de conectar estos espacios afines entre si, pudiendo organizarse eventos y/o exposiciones de carácter cultural, charlas, debates y espectáculos de otra índole.

*Su sala posee una capacidad de 999 (novecientas noventa y nueve) butacas, incluso con posibilidad de ampliación, lo que constituye el carácter de única no solo de nuestro distrito sino también de la región.

*Las 999 butacas que se encuentran en su sala son realizadas en asiento y respaldo de cuero, instaladas sobre un piso técnicamente inclinado para facilitar la visión desde todos los ángulos, posee sonido nítido merced al especial tratamiento acústico de la sala, un hall espacioso y amplios baños.

*No existe en nuestro distrito ni en la región una sala con la capacidad mencionada, atento el centro cultural posee una capacidad reducida para 150 personas; y el Teatro Español como el Italiano de nuestro medio posee una capacidad inferior también.-

*En virtud de ello es que se han desarrollado espectáculos musicales de nivel nacional, organizados no solo para fiestas y eventos organizados por el Municipio, sino que también ha sido requerida por instituciones privadas con fines sociales de nuestro Distrito tales como La Peña Nativista.

*Teniendo una visión de progreso de nuestro distrito desde el plano cultural como también turístico, por su ubicación geográfica, nuestra ciudad podría llegar a constituir un centro de atracción para futuras personas que decidan venir a conocer nuestro distrito.

*De su funcionamiento también redundaría un beneficio comercial para los propietarios y quienes exploten los comercios que se encuentran en las cercanías del cine-teatro.-

*El instituto de la expropiación se encuentra previsto en la Constitución Nacional art. 17, como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires art. 31, Ley provincial de expropiación N°5708 y Nacional N°21499.

*Atento la necesidad de su declaración de utilidad pública del edifico en el cual funcionó el cine-teatro “General San Martín” y por haber constituido parte de la creación cultural e histórica del Partido de Coronel Dorrego, conformándose un patrimonio del Distrito que se vincula con la identidad de los Dorreguenses.

PATRIMONIO CULTURAL

El otro proyecto de ordenanza presentado por la bancada de UXP pretende la declaración de Patrimonio Histórico del Partido de Coronel Dorrego, en el marco de la Ordenanza N°3210/12, el edificio en el cual funcionó, desde el 8 de octubre de 1954, el Cine General San Martín.

El segundo artículo del proyecto establece «de manera urgente la conservación de la sala de cine, las butacas, su hall de ingreso y estructura arquitectónica en general, a los efectos de su preservación para el destino que fue construido originariamente –sala de cine y espectáculos teatrales y musicales».

Cabe destacar que en nuestro distrito rige ordenanza N°3210/12, que reglamenta la declaración de la figura del “Patrimonio Histórico.

«Dichas declaraciones responden a lugares que han constituido o constituyen parte del desarrollo y arraigo cultural, histórico, arquitectónico y comunitario que se vinculan con la identidad de los dorreguenses», destaca uno de los considerandos.

Se recuerda en el texto que, «en 1954, en lo que hoy corresponde al centro urbano comercial y cerca de la triangulación iglesia-municipio-comisaría, nació el cine dorreguense “General San Martín”, sobre la calle homónima de adoquines».

«El patrimonio cultural dorreguense radica en costumbres y rituales comunales tanto en sus horarios como en los momentos de reunión y la economía local ha girado en torno a ellos. Las tradiciones nada distan de las decisiones políticas que hacen a la identidad de un pueblo. ‘Cruz del Sur S.R.L’, razón social integrada por vecinos y capitales locales, supo interpretar la necesidad de la población; ejemplo de la capacidad creadora de hombres de negocios que a solo once meses de la iniciación de los trabajos se dieron el gran gusto de habilitar una espectacular sala de cine en pleno corazón de la ciudad», se argumenta en el texto.

LOS OTROS MOTIVOS DE LA INICIATIVA

*en la parte de maderas trabajó un carpintero Fioravanti Forchetti, padre de Laura Forchetti (Poeta/Escritora Dorreguense), en la parte de los hierros, Marinelli y otros muchos en lo que es el piso parqué, las butacas, el sistema de calefacción, cuyas calderas hoy se encuentran en la estructura del cine.

*abrió sus puertas el día 8 de Octubre de 1954 a las 21:30hs.

*Pionero en la zona por su modernidad, el cine comenzó a funcionar estableciéndose como una fuerte competencia al Cine Español y al Italiano.

*El sistema acústico, las paredes, el sonido, los proyectores eran de última generación.

*Por aquel entonces no había nadie capacitado en la ciudad para hacer uso del proyector, de tal forma que Jensen, un vecino de esta ciudad, estuvo yendo en su momento al cine de Tres Arroyos para aprender a manejarlo durante unos meses.

*

Así como el Ferrocarril otorgó relevancia y vinculaciones a los pueblos, las vías del cine conectaban Dorrego con el mundo y con otros cines mediante el circuito de préstamos de las latas que contenían los rollos de celulosa que la empresa distribuidora utilizaba para que se proyectaran las películas que en ese tiempo eran subtituladas porque aún no existía el doblaje. Los estrenos que habían en el Cine San Martín eran estrenos a nivel nacional, una película se transmitía en los cines de Buenos Aires y no mucho tiempo después la podíamos visualizar en Coronel Dorrego.

*La importancia del Cine San Martín desde el punto de vista de la capacidad, al principio, se planificó una sala para 999 (novecientas noventa y nueve) personas porque si la sala tenía capacidad para mil personas pagaba otro tipo de impuestos, se pagaba más teniendo una cifra superior a mil, y menos estando por debajo.

*En el momento de su inauguración, Coronel Dorrego tendría alrededor de 8000 (ocho mil) habitantes pero se esperaba un crecimiento exponencial de la población. Por ello, llegado el momento debieron ampliar la oferta y adaptarse al mercado en expansión.

*Las 999 butacas que se encuentran en su sala son realizadas en asiento y respaldo de cuero, instaladas sobre un piso técnicamente inclinado para facilitar la visión desde todos los ángulos, posee sonido nítido merced al especial tratamiento acústico de la sala, un hall espacioso y amplios baños.

*El ámbito del cine, era propicio no sólo para que los vecinos asistieran a ver las películas que se proyectaban sino también el lugar para encontrarse con gente conocida con quienes conversaban mientras aguardaban en las filas para ingresar a la sala, entablándose de esta forma también relaciones sociales.

*En la actualidad estos espacios comunes se ven amenazados por emprendedores, sujetos individuales o de manera agrupada, que no tienen un arraigo por la cultura local ni por la identidad de nuestro pueblo, corriéndose el riesgo de que no quede ningún tipo de vestigio de este gigante “Cine General San Martín”.

*Supo tener en su frente un cartel de venta de “Blanco- Servicios Inmobiliarios”, intermediario en la oferta y demanda de bienes inmobiliarios de nuestra ciudad, teléfono 2921-406944, celular 291-154132712

*El “Cine General San Martín” constituyó un emblema del progreso dorreguense que la unión y organización vecinal hizo posible.

*Por las características expresadas, el “Cine General San Martín” de la ciudad de Coronel Dorrego, reúne los presupuestos indicados en la ordenanza 3210/12 en virtud de haber constituido parte de la creación cultural e histórica del Partido de Coronel Dorrego, conformándose de esta manera un patrimonio del Distrito que se vincula con la identidad de los dorreguenses. (28-06-24).