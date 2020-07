Berni: hay necesidad de saber “qué fue lo que pasó” con Facundo Astudillo Castro

Send an email

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que se necesita saber “qué fue lo que pasó” con Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril tras salir de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro, y sostuvo que la Justicia Federal deberá determinar si hubo participación policial.

“Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas si está involucrado uno o varios policías de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

El ministro relató que la denuncia se realizó por “búsqueda de paradero” 40 días después del hecho y que “no fue por desaparición forzada”, por lo que intervino un fiscal de la justicia ordinaria.

“En el proceso de investigación la madre (Cristina Castro) pidió apartar a la Policía, cosa que me pareció totalmente entendible”, expresó Berni y agregó que ahora “el caso cabalga con la denuncia de desaparición forzada así que tomó la investigación la justicia federal”.

El funcionario recordó que “hasta que la justicia ordinaria estuvo investigando no había ninguna prueba ni ningún dato objetivo que involucrara a ningún policía de la provincia”.

“Eso no es bueno ni malo, ahora está en manos de la justicia federal definir e investigar qué fue lo que pasó”, afirmó Berni.

Además, aclaró que los efectivos hasta ahora no fueron desplazados de sus funciones “porque la justicia no encontró ni un solo elemento de prueba para vincular la desaparición de Facundo con la Policía”, aunque advirtió que “eso no quiere decir que posteriormente surja alguna otra prueba”.

El ministro contó que habla con la familia del joven y que a través de Asuntos Internos pusieron a disposición de la Justicia “los teléfonos de cada uno de los agentes involucrados”, por lo que ahora deberá generar una “sentencia expeditiva”.

El expediente paso al fuero federal luego que la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, hizo lugar el viernes a un planteo de incompetencia que había formulado el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, quien tenía a su cargo una causa por la “averiguación de paradero” de Astudillo Castro.