Barcelona: “Si queremos tener chances en 2023, el FdT no puede dividirse en ningún estamento»

Desde hace algo más de un año, el dorreguense Osvaldo Barcelona integra el cuerpo de asesores de la presidencia de YPF, la empresa de capitales estatales más grande del país. Hombre de confianza del titular de la compañía, Pablo González, semanas atrás también se sumó al equipo que viajó a Washington para reunirse con el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, a los efectos de llevar adelante una activa agenda de trabajo en ese país.

“Es un desafío apasionante, que se potencia por la relación profesional, de amistad y de militancia que tenemos con el doctor González desde hace 30 años. Es un orgullo trabajar con él”, dijo al diario bahiense La Nueva. tras su regreso al país.

Barcelona tiene formalmente el cargo de director de Metrogas, pero en la práctica –reconoció- brinda asesoramiento a la presidencia de YPF “en todas las inversiones en curso”.

“Es un cargo que exige el mayor compromiso y no da margen de error. Muchos creen que YPF es una empresa de combustibles, pero sus inversiones se extienden a múltiples actividades y sectores. La compañía es dueña de unas 70 empresas y brinda trabajo directo a más de 20 mil personas”, remarcó.

Barcelona dijo que lo que más lo sedujo para ingresar a YPF fue que la conducción actual de la compañía propone “un nuevo aporte a la discusión sobre la realidad energética de Argentina”.

“Ese 51% de participación estatal en la compañía es el que permite hoy equilibrar los desajustes producidos por el aumento de crudo a nivel mundial, producto de los hechos que son de público conocimiento. Si durante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se hubiese promulgado la ley 26.741 (que dispuso la expropiación de YPF SA y Repsol YPF Gas SA), hoy el escenario sería totalmente desfavorable para todos los argentinos”, señaló.

Desde su punto de vista, YPF y toda empresa de bandera “debe ser sustentable, abastecer la demanda sin interrupciones y, al mismo tiempo, proteger el bolsillo de los argentinos, por más que no sea para nada sencillo”.

Más allá del cargo que ocupa, Barcelona sigue teniendo una activa participación en la política de su distrito y la Sexta Sección.

“Me considero un militante cuya obsesión es la construcción, y que entiende que Bahía Blanca y sus dirigentes están llamados a liderar ese proceso para que este proyecto que hoy gobierna en la Provincia y la Nación se haga cada vez más fuerte en la Sexta”, enfatizó.

“Tenemos en Bahía dirigentes muy valiosos y preparados, que en la zona apuntalan cuadros e intendentes de primera línea dentro de la estructura del peronismo. Todos debemos traccionar para que cada vez más comunas tengan el signo del Frente de Todos”, añadió.

Respecto de Dorrego, su distrito de origen, Barcelona hizo hincapié en que necesita un cambio que dé esperanzas.

“Llevamos 23 años de un gobierno radical que lo único que ha hecho es expulsar a la juventud y a nuestro futuro, empeorando todos los índices”, disparó.

Según su punto de vista, el motivo por el cual el peronismo no ha logrado hacer pie en los municipios de la región responde a dos factores: que tienen una población cuya economía depende en gran medida de la actividad agropecuaria y que “se ha mentido mucho”.

“Hoy al campo le está yendo bien porque los productos agropecuarios están en valores récord. Sin embargo, el gobierno aumenta un 2% las retenciones a la harina o al aceite de soja y algunos dirigentes agropecuarios ya hablan de salir a cortar la ruta”, señaló.

“Quizá el problema sea que los dirigentes del FdT no hemos sabido llevar adelante un diálogo constructivo con el sector del campo, pero nosotros no buscamos perjudicarlo, sino de que el beneficio extraordinario que obtiene llegue a todos los argentinos. Eso es la justicia social; nosotros no creemos en la teoría del derrame ni que el propio mercado va a redistribuir la riqueza con equidad”, agregó.

Barcelona también relativizó la importancia de la crisis que está sufriendo el Frente de Todos a nivel nacional a raíz del acuerdo con el FMI.

“La diversidad de opiniones y de liderazgos tan fuertes en una fuerza política siempre genera discusiones y debates, pero no hay que exagerar hablando de rupturas. Juntos por el Cambio también ha tenido peleas y nadie habló de quiebres. El Frente de Todos no se rompe”, remarcó.

“Si queremos tener chances en 2023, el FdT no puede dividirse en ningún estamento, más allá de los debates, las ideas y las discusiones», agregó.

Barcelona dijo que todos los dirigentes saben “cuáles son los compañeros y compañeras que mejor miden en cada territorio”.

“Sólo hay que apuntalarlos. Cuando en 2015 me tocó encabezar la lista en Coronel Dorrego, mi distrito era el único de la Sexta que no tenía concejales peronistas. Trabajamos fuerte, sin personalismos, y siete años después tenemos 6 ediles, la misma cifra que el oficialismo”, añadió.

“Tampoco hay que tenerle miedo a las internas si sirven para consolidar la mejor lista. Obvio que dejarán heridos, pero si todos después tenemos la madurez suficiente para entender que debemos apoyar al ganador, soy plenamente optimista”, señaló.

En cuanto a su futuro político, dijo que no tiene definido qué hará.

“Soy un soldado. Cuando tuve que ser candidato, lo fui; cuando me tocó acompañar, me puse a ‘empujar el carro’. En eso consiste la construcción”, cerró. (La Nueva.). (26-03-22).