Bahía Blanca: «“El aviso de que iba a explotar y el artefacto estuvo, se tomó como una amenaza directa”

Henríquez aclaró que “por suerte el local partidario hacia un costado es un depósito y hacia otro es una cochera, más adelante sí hay un edificio que no está completamente habitado, a las personas que no fue necesario evacuar se les recomendó que no se acerquen a vidrios y ventanas por las dudas si hubiera explosión”.

“Vimos un artefacto que parecía ser un aerosol que tenía una luz que parpadea, estaba envuelto en cinta. Cuando vino personal de Explosivos nos quedamos a una distancia prudente. Demandó varias horas porque hay que prepararse, llamar a bomberos, ambulancia, por prevención. Se utiliza un elemento que va a contener la explosión, una cubierta, ahí se deposita el artefacto y se le pone un detonador con una pequeña carga de pólvora. Se sintió fuerte fue porque el aerosol posiblemente estaba lleno, tenía buena cantidad de producto, un recipiente lleno, con gas, hace ruido”, dijo.