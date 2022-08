Atractivo domingo en AFA: las transmisiones de LA DORREGO

Entre hoy domingo y mañana se completará la 16° fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Este es el programa de partidos:

Hoy, domingo 28

Sarmiento vs. Gimnasia (LP): 13.00 horas

Independiente vs. Vélez: 15.30 horas

Boca vs. Atlético Tucumán: 18.00 (transmisión de LA DORREGO)

Unión vs. Aldosivi: 20.30

Estudiantes (LP) vs. Patronato: 20.30 horas (transmisión de LA DORREGO)

Mañana, lunes 29 de agosto:

Barracas Central vs. Colón: 15.30 horas (28-08-22).