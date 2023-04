Ataque de perros / «Anoche tuvo una operación de siete horas», dijo la mamá de Lucas

Sabrina, la mamá de Lucas Carrasco, el niño bahiense de 11 años que fue salvajemente atacado por perros de raza Rottweiler y fue trasladado de urgencia a Mar del Plata, dijo esta mañana que «su estado es delicado» y contó que «la mayoría de las mordeduras fueron en la cabeza».

«Anoche tuvo una operación de siete horas; los médicos dijeron que estas horas son muy importantes, no tiene que haber ninguna infección. Le hicieron un injerto… lo que ellos querían era terminar de cerrar la cabeza… ahora hay que esperar», amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Sabrina señaló que «el estado de Lucas es delicado por la gravedad de las heridas, la mayoría de las mordeduras fueron en la cabeza; tiene en los brazos, las piernas y las espalda también».

«Lucas está sedado y con respirador —continuó—. Quieren sacarle el respirador porque si avanza el tiempo, eso complica otras cosas y en realidad solo lo tiene por estar sedado, Lucas la parte respiratoria la tiene bien».

El hecho ocurrió el último viernes en Pilcaniyen al 3000 y los perros, que pertenecen a la propia familia de la víctima, ya fueron retirados de la casa y están a disposición de las autoridades sanitarias.

Al día siguiente, los médicos dispusieron su traslado desde el hospital Penna al hospital interzonal especializado materno infantil V. Tetamanti, de Mar del Plata.

«Fue rapidísimo el traslado a Mar del Plata. Estamos agradecidos con todos, Lucas llegó acá en excelente condiciones desde Bahía Blanca. No tenemos palabras para agradecer al equipo médico. Lucas nunca había pisado un hospital, es un nene super sano, ni siquiera una gripe; esto para nosotros es una tragedia», mencionó.

Ante la consulta, Sabrina dijo que no observó cómo fue el ataque: «Cuando lo vi estaba en el piso con los perros, lo único que hice fue sacarlo, levantarlo, cargarlo en el auto y llevarlo al hospital; estábamos en la casa de mi mamá».

Como consecuencia, un grupo de personas se organizó para juntar dinero y colaborar con la familia.

«Hay un CBU donde la gente está colaborando. Gracias a eso pudimos alquilar un departamento cerca del hospital. Esto va a ser muy largo, no sabemos cuánto tiempo va a estar. Queremos agradecer a todo Bahía Blanca, al club de fútbol… Lucas juega en Bella Vista desde los 5 años… es mucho el apoyo», sintetizó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al CBU: 0000076500000005080829 o a través del alias: acuevas12.ppay.

Por último, Sabrina aclaró por qué se decidió su traslado.

«Iba a ir al Garrahan porque ahí hay un banco de piel y cirujano plástico, después se decidió llevarlo a Mar del Plata. Es mentira que en Bahía no había camas, no nos dijeron eso; los trasladaron porque en Bahía no había cirujano plástico infantil», completó. (La Nueva.). (17-04-23).