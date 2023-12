Antes de terminar su mandato, Reyes apuntó contra algunos periodistas locales

En la entrevista que le concedió a César Mc Coubrey, por LA DORREGO, al intendente saliente Raúl Reyes se le preguntó en un tramo de la nota cómo lo trató y cómo se había llevado con el periodismo de Dorrego, y esta fue la respuesta:

«Yo creo que me llevé bien. Con algunos tengo mejor relación que con otros. Con algunos no comparto en absoluto ni lo que piensan ni lo que dicen ni cómo se manejan. Nunca llamé a nadie para quejarme por algo que dijo, nunca intenté que titulen de una forma o de la otra. Sí me he enojado cuando titulan, que uno se da cuenta, que tienen animosidad en lo que hacen, y eso se da mucho. No me gusta que tomen o levanten notas que hago para otros medios o en algún medio que sea utilizada por otro medio, y eso ha pasado. Me gusta que me llamen y me pregunten. Pero creo que tengo una relación normal».

N del R: como LA DORREGO suele utilizar el recurso de reproducir artículos o entrevistas de otros medios de prensa, siempre citando la fuente, queremos aclarar que dicha práctica no rompe ninguna norma de procedimiento o ética periodísticas. (10-12-23).