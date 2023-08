Alertaron sobre un posible brote de triquinosis en Coronel Dorrego

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires alertó sobre un posible brote de triquinosis en Coronel Dorrego. Dos familias son consideradas sospechosas luego de haber consumido carne de cerdo de faena casera, la cual arrojó resultados positivos tras el análisis de las muestras.

En este marco, el subdirector de Bromatología, Veterinaria y Zoonosis del municipio, Pedro Retta, explicó detalladamente el procedimiento llevado a cabo y brindó recomendaciones para abordar esta situación.

«Las personas que hicieron la faena casera tomaron precauciones y mandaron a analizar las muestras. Sin embargo, lo hicieron posteriormente a la realización de los chacinados, lo cual es un error que se debe evitar», advirtió Reta durante una entrevista con «Panorama» por LU2.

Después de cierto tiempo, el laboratorio confirmó que las muestras analizadas resultaron positivas para la presencia de «trichinella spiralis».

Ante esta situación, el funcionario explicó el procedimiento a seguir en caso de obtener un resultado positivo. «Automáticamente se hizo la denuncia telefónica al inspector zonal del Ministerio de Desarrollo Agrario, Horacio Simone, y también se informó a SENASA local a través de Ariel Salvático», informó.

Desde el área de Bromatología visitaron a las personas que eran propietarias de los chacinados para explicarles la gravedad del caso y las medidas que se debían tomar, dado que la triquinosis es una enfermedad de notificación obligatoria.

De forma paralela, se contactó a las ocho personas sospechosas, pertenecientes a dos grupos familiares amigos, quienes consumieron los costillares de dos cerdos afectados.

Aunque la carne estaba cocida, Retta advirtió que «no siempre la cocción es completa». Es importante asegurarse de que la materia prima esté en su punto, ya que si no puede transmitir la enfermedad. «Si hacés el costillar del cerdo y te quedó un poquito coloradito contra el hueso, eso no es completo, o si hacés la masa del chorizo y la ponés arriba de un sartén —que es muy tradicional en los campos— para probar cómo te salió y por ahí no la terminaste de cocinar. Ahí es donde la persona puede contraer la triquinosis», explicó.

Los ocho casos sospechosos fueron atendidos en la Dirección de Salud de manera personalizada, y se les proporcionó un tratamiento antiparasitario, según lo indicado por el funcionario.

Desde el área de Bromatología del municipio vecino, se brindaron una serie de recomendaciones para los casos positivos de la enfermedad. «Cuando una persona hace la adquisición de materias primas, deben ser seguras. No hay que comprar chorizos caseros en la ruta o en carnicerías que no estén habilitadas», enfatizó Retta.

«Es esencial que cada uno de los chorizos o embutidos que consumimos tenga su rótulo correspondiente, donde se indique quién elaboró el producto y cuál es su trazabilidad, es decir, de dónde proviene toda esa materia prima», cerró. (La Nueva.). (04-08-23).