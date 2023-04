Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, para el sur de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro, mientras que en el sur de Santa Cruz. A su vez, en todo el territorio de Tierra del Fuego rige otra advertencia por vientos y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

El sur de la provincia de Buenos Aires en localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Puan y Tornquist se encontraba bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, indicó el organismo meteorológico.

En esta zona se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. El SMN advirtió que las tormentas estarán acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

El alerta también se comprende a parte del este de Río Negro en la ciudades de Viedma, Conesa, Valcheta, Avellaneda, Pichi Mahuida y mesetas de Adolfo Alsina y San Antonio.

La advertencia que implica «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas»,

En esta provincia se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, precisó el SMN.

Las recomendaciones del Servicio Meteorógico Nacional

Para la población de estas zonas, el organismo nacional pidió:

*No sacar la basura

*Retirar objetos que impidan que el agua escurra

*Evitar actividades al aire libre

*No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

*No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo

*Prestar atención ante la posible caída de granizo. (07-04-23).