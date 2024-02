Alejandro Rasmussen, tras el robo en su casa y otros delitos: «… Así, ya no es tan lindo vivir en nuestro pueblo querido…»

Después del robo que sufrió en su casa familiar, el vecino Alejandro Rasmussen expresó en Facebook sus amargas sensaciones. A continuación, compartimos del posteo textual del histórico futbolista de Independiente:

«Hace un tiempo decidimos volver a Dorrego para formar una familia y que nuestros hijos crezcan de la forma que lo hicimos nosotros, en una ciudad sin muchos atractivos, pero con una tranquilidad hermosa, cerca de la flía, amigos y gente buena. Resulta que ya hace un tiempo que eso se está perdiendo, nos robaron a nosotros, ahora a amigos, a gente conocida también, y????? Nada. Yo no sé cuál es la falla, tampoco soy quien para decirlas, pero así ya no es tan lindo vivir en nuestro pueblo querido!! Total no hay drama, nosotros trabajamos (los boludos para muchos), tratamos de ahorrar y hacer las cosas bien para que vengan en un ratito a llevarte lo que tenés». (02-02-24).