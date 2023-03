Alejandra Lordén: En su discurso, (Kicillof) «claramente deslizó» el lanzamiento de su campaña

“El discurso de Kicillof fue para la tribuna”, dijo la diputada nacional Alejandro Lordén, sobre el mensaje que dio el gobernador bonaerense para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

En declaraciones al portal Grupo La Provincia, la dorreguense cuestionó que Kicillof hizo “un relato que poco se parece a la realidad de esta provincia” y que “deslizó un acto de campaña” en la sesión inaugural de la Legislatura.

–Desde su espacio han sido muy críticos con el discurso de Axel Kicillof en la apertura de sesiones en la Legislatura. Usted ha señalado que se pareció más a un spot de campaña que a la rendición de cuentas. ¿Por qué motivo?

Bueno, claramente queríamos que pudiera hablar del año difícil que ha tenido la provincia de Buenos Aires y de una proyección para el 2023, y no que deslizara un acto de campaña en términos personales, que fue lo que finalmente pasó. Habla de una provincia que no es la provincia de Buenos Aires, claramente, ¿no? Cuando habla de seguridad, cuando habla de educación, cuando habla de los términos productivos, del impacto del empleo, con cifras muy difíciles de comprobar, la verdad es que nada tiene que ver con una realidad muy distinta de la que relata. Ayer, en mi distrito, suspendieron las clases por las temperaturas. En una escuela rural, la portera lleva el ventilador desde su casa, que aporta para que los chicos estén ventilados. En las escuelas no hay manera de pasar el calor ni estufas para pasar el frío. Entonces, decir que crearon tres escuelas más en la provincia la verdad que es pura agua. Habría que ser un poco más autocrítico. Fue un relato que poco se parece a la realidad de esta provincia.

–¿Fue un discurso de lanzamiento de campaña?

-Claramente deslizó eso, ¿no?, que la provincia viene con unas estadísticas inmejorables y que gobiernan, como dice él, los que abogan por los derechos. Derechos que, cuando vos hablás con un afiliado de IOMA y te dice que está esperando para el hijo el marcapasos y que no le llega porque IOMA no le paga a la proveeduría, y lo mismo con un chico con cáncer esperando la quimioterapia… no sé cuáles son los derechos de los que habla. Han sido todos slogans y un discurso para la tribuna, ¿no?

–En este sentido, considera que se ha partidizado nuevamente este acto, que debió ser institucional?

Por supuesto que sí. Fijate que los diputados nacionales (Diego) Santilli y (Facundo) Manes no pudieron tener acceso a ninguno de los palcos. Un disparate, en los cuarenta años de democracia que vamos a cumplir que no pueda haber dos legisladores de la oposición, legitimados por el voto popular, sentados en algún placo, cuando ellos sí tenían a (Roberto) Baradel y a muchos de la tribuna aplaudiendo cada cosa que decía Kicillof. Esto es confundir el gobierno con el partido. Pero siempre lo han hecho, por lo tanto no me sorprende. (Grupo La Provincia). (11-03-23).